Patria tiene nuevos pagos: estos son los bonos que la plataforma libera este 8 de noviembre

Suscríbete a nuestros canales

El Sistema Patria mantiene activos varios bonos y estipendios este 8 de noviembre a través de su monedero virtual.

Los usuarios registrados deben revisar su billetera Patria para verificar la asignación de los beneficios sociales que entrega el Gobierno Nacional.

La plataforma continúa con la asignación de pagos correspondientes a programas sociales y al complemento del ingreso mínimo integral.

Patria tiene nuevos pagos

De acuerdo con el cronograma de pagos y asignaciones habitual del Sistema Patria, se entrega de los siguientes bonos:

Bono de Corresponsabilidad y Formación: Dirigida a los docentes activos del Ministerio de Educación que están realizando el curso de Formación de la Universidad Nacional del Magisterio (UNEM).

Así lo informó el Canal Patria Digital a través de su cuenta en Telegram en las últimas horas. El valor de este bono es de 11.100 bolívares.

Además, la plataforma digital continúa con la asignación del Bono Único Familiar noviembre 2025 y se otorga por el monto de 3.330 bolívares.

La entrega tendrá lugar del 3 al 10 de noviembre de 2025.

El mensaje de notificación: "Tierra de futuro, un pueblo educado, culto, consciente, patriota, valiente y empoderado. El Siglo XXI el de los pueblos. ¡Vivamos esta era juntos!" será enviado a quienes reciban este bono.

Los beneficiarios reciben la confirmación, vía mensaje de texto a través del número corto 3532 y por la aplicación veMonedero.

El Sistema Patria es la plataforma digital del Carnet de la Patria. Un documento de identificación, creado por el Ejecutivo nacional.

También puede visitar nuestra sección Servicios

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube