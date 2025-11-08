Abuelos de la Patria: ¿Qué hacer si pierde la clave para el sistema para el registro?

Las personas mayores tienen posibilidad de recuperar el acceso al registro nacional de adulto mayor.

Por Eili Aranza Devia Viloria
Sabado, 08 de noviembre de 2025 a las 01:21 pm
Las autoridades encargadas del registro de personas adultas mayores han emitido un recordatorio clave para los "abuelos y abuelas de la Patria": la recuperación de la contraseña en el sistema de registro es un proceso totalmente viable y sencillo, diseñado para garantizar el acceso ininterrumpido a sus beneficios.

La medida responde a la alta recurrencia de olvidos de claves de acceso, una barrera digital que impedía a muchos adultos mayores gestionar sus estipendios, bonos y pensiones. 

Paso a paso para recuperar el acceso al Sistema Patria

El proceso de recuperación se centra en la verificación de identidad y el uso de los datos de contacto certificados por el usuario:

  1. Ingreso al Portal: El adulto mayor debe acceder a la página web de la plataforma de registro y seleccionar la opción de "Iniciar Sesión".

  2. Activación de Recuperación: Una vez allí, debe hacer clic en el enlace o botón que indica "¿Olvidó su contraseña?" o "Recuperar Acceso".

  3. Identificación: El sistema solicitará el ingreso del Número de Cédula de Identidad sin puntos ni guiones, junto con un código de seguridad visible en la pantalla.

  4. Verificación Certificada: La clave para la recuperación es el teléfono celular o el correo electrónico que el usuario certificó previamente en el sistema. La plataforma enviará un código de verificación por mensaje de texto (SMS) o por correo electrónico.

  5. Creación de Clave Nueva: Al ingresar el código recibido, el sistema desbloquea la función para crear una contraseña nueva. Las autoridades recomiendan una clave robusta (combinando letras y números) y, sobre todo, anotarla en un lugar seguro para evitar futuros inconvenientes.

