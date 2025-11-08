Abuelos de la Patria: ¿Qué hacer si pierde la clave para el sistema para el registro?

Suscríbete a nuestros canales

Las autoridades encargadas del registro de personas adultas mayores han emitido un recordatorio clave para los "abuelos y abuelas de la Patria": la recuperación de la contraseña en el sistema de registro es un proceso totalmente viable y sencillo, diseñado para garantizar el acceso ininterrumpido a sus beneficios.

La medida responde a la alta recurrencia de olvidos de claves de acceso, una barrera digital que impedía a muchos adultos mayores gestionar sus estipendios, bonos y pensiones.

Paso a paso para recuperar el acceso al Sistema Patria

El proceso de recuperación se centra en la verificación de identidad y el uso de los datos de contacto certificados por el usuario:

Ingreso al Portal: El adulto mayor debe acceder a la página web de la plataforma de registro y seleccionar la opción de "Iniciar Sesión". Activación de Recuperación: Una vez allí, debe hacer clic en el enlace o botón que indica "¿Olvidó su contraseña?" o "Recuperar Acceso". Identificación: El sistema solicitará el ingreso del Número de Cédula de Identidad sin puntos ni guiones, junto con un código de seguridad visible en la pantalla. Verificación Certificada: La clave para la recuperación es el teléfono celular o el correo electrónico que el usuario certificó previamente en el sistema. La plataforma enviará un código de verificación por mensaje de texto (SMS) o por correo electrónico. Creación de Clave Nueva: Al ingresar el código recibido, el sistema desbloquea la función para crear una contraseña nueva. Las autoridades recomiendan una clave robusta (combinando letras y números) y, sobre todo, anotarla en un lugar seguro para evitar futuros inconvenientes.

