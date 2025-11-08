El INTT activa jornadas express de trámites vehiculares en cinco estados del país

Suscríbete a nuestros canales

El Instituto Nacional de Transporte Terrestre (INTT) despliega operativos especiales para trámites vehiculares en cinco estados del país desde el 10 hasta el 16 de noviembre.

La institución busca dar respuesta rápida y promover la actualización de documentos bajo el lema "Más territorio, menos escritorio", refiere una NDP.

El INTT activa jornadas express de trámites vehiculares

El despliegue inicia el 10 de noviembre en el estado Táchira, en el municipio García de Hevia, específicamente en la Casa Comunal, en el kilómetro 7.

Cronograma activo del INTT

El 11 de noviembre, el INTT activa jornadas simultáneas en Monagas (Urbanización Las Vírgenes) en la avenida principal de Los Guarito; Mérida (municipio Tovar): los usuarios podrán realizar sus trámites en la carrera 6 entre calle 6 y 7, del sector El Corozo; y Táchira (Plaza Bolívar de García de Hevia). En la calle 1, entre la carrera 4 y 5.

El operativo tendrá mayor actividad el miércoles 12 de noviembre con cuatro puntos activos en los estados Mérida, Táchira y Zulia (Petrowayu y La Cañada).

El INTT finaliza el despliegue el sábado 15 de noviembre en el estado Bolívar (parroquia Agua Salada), avenida principal del barrio Los Próceres.

Los conductores podrán gestionar los siguientes trámites de manera oportuna en los puntos habilitados en Táchira, Monagas, Mérida, Zulia y Bolívar:

Licencias de conducir: Renovación de licencias en sus diferentes grados. Los usuarios deben presentar la cédula de identidad laminada y un certificado médico vial vigente.

Traspaso y registro de vehículos: Procedimientos necesarios para actualizar la propiedad de un carro o registrar uno nuevo.

Certificación de saberes: Trámite esencial para aquellos que desean obtener licencias por primera vez o subir de grado (sujeto a las condiciones del operativo).

Otros servicios: El operativo también incluye la emisión de títulos de propiedad y la actualización de datos del conductor en el sistema del INTT.

