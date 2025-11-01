El INTT ejecuta nuevos operativos especiales: atención directa hasta el 7 de noviembre

Suscríbete a nuestros canales

Entre el 2 y el 7 de noviembre, el Instituto Nacional de Transporte Terrestre (INTT) se despliega con una serie de operativos especiales con una nueva jornada.

Los funcionarios del INTT garantizarán la atención directa de trámites vehiculares en seis estados del país, revela una NDP.

Los asistentes podrán agilizar la emisión y renovación de licencias para conducir, traspasos, registros originales, asesoría especializada, entre otros.

El INTT ejecuta nuevos operativos especiales

El día domingo 2 de noviembre inician los operativos desde Machiques, estado Zulia, en la Comunidad de Río Negro.

Para el 3 de noviembre los servicios estarán disponibles en:

• Colinas de Los Caobos, en el edificio La Vista, en el municipio Libertador de Caracas.

• El Liceo Freddy Acevedo, en la comunidad San Lorenzo, de San Cristóbal.

• En el sector Las Avenidas, municipio Maturín.

El miércoles 5 de noviembre, el INTT activa sus servicios en las comunidades de:

• Aragua de Maturín, estado Monagas, específicamente en la Cementera Cerro Azul.

• La Cañada, estado Zulia, en el sector La Concepción, en la sede de la Dirección de Transporte.

Los operativos cierran el 7 de noviembre, en los siguientes estados:

• Anzoátegui, en la Escuela María Guzmán de Marcano, municipio Juan Antonio Sotillo.

• Táchira, específicamente en el municipio Fernández Feo, en el Centro de Educación Inicial Juan Pablo Segundo.

• Lara, municipio Pedro León Torres, en la comunidad Río Tocuyo.

