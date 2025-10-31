Cierre total autopista Valle-Coche: túnel El Paraíso paraliza tráfico nocturno por dos días 

El túnel El Paraíso cierra por completo su sentido El Cementerio-Catia, a partir de este viernes, 31 de octubre.
A través de sus redes sociales, el Ministerio de Transporte anunció la medida que se llevará a cabo desde la rampa de acceso de la autopista Valle-Coche.
Cierre total autopista Valle-Coche
En tal sentido, se explicó que las acciones se llevarán a cabo como parte de trabajos de mantenimiento.
Las obras se ejecutarán durante dos días, en horario comprendido de 9:00 p.m. hasta las 4:00 a.m.
Por lo que exhortaron a los conductores a tomar vías alternas.
Vías alternas recomendadas
Circular por Plaza Venezuela:
Esta es una opción para aquellos que buscan conectar con la zona suroeste de Caracas (El Paraíso, El Cementerio, El Valle) sin usar el túnel.
Autopista Valle-Coche y avenidas:
Utilizar la propia Autopista Valle-Coche y desviarse para usar las avenidas que bajan hacia El Cementerio o El Valle.
Autopista Norte-Sur (Autopista de los Túneles):
Tomar esta autopista y desviar antes de llegar al túnel de El Paraíso (si su destino es anterior o lateral a la zona cerrada).
