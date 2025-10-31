Cierre total autopista Valle-Coche: túnel El Paraíso paraliza tráfico nocturno por dos días 

Suscríbete a nuestros canales

El túnel El Paraíso cierra por completo su sentido El Cementerio-Catia, a partir de este viernes, 31 de octubre.

A través de sus redes sociales, el Ministerio de Transporte anunció la medida que se llevará a cabo desde la rampa de acceso de la autopista Valle-Coche.

Cierre total autopista Valle-Coche

En tal sentido, se explicó que las acciones se llevarán a cabo como parte de trabajos de mantenimiento.

Las obras se ejecutarán durante dos días, en horario comprendido de 9:00 p.m. hasta las 4:00 a.m.

Por lo que exhortaron a los conductores a tomar vías alternas.

Vías alternas recomendadas

Circular por Plaza Venezuela: Esta es una opción para aquellos que buscan conectar con la zona suroeste de Caracas (El Paraíso, El Cementerio, El Valle) sin usar el túnel.

Autopista Valle-Coche y avenidas: Utilizar la propia Autopista Valle-Coche y desviarse para usar las avenidas que bajan hacia El Cementerio o El Valle .

Autopista Norte-Sur (Autopista de los Túneles): Tomar esta autopista y desviar antes de llegar al túnel de El Paraíso (si su destino es anterior o lateral a la zona cerrada).



