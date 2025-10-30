¿Cuándo las autoridades pueden retener mi vehículo? El INTT responde

Suscríbete a nuestros canales

El Instituto Nacional de Transporte Terrestre (INTT) responde a los conductores cuándo las autoridades pueden retener su vehículo en Venezuela.

A través de su cuenta en Instagram, el INTT detalló los motivos por los que un automóvil puede ser retenido temporalmente por las autoridades.

¿Cuándo las autoridades pueden retener mi vehículo?

De acuerdo con la información proporcionada por el INTT, las causas para retener un vehículo son las siguientes:

Cuando circule en condiciones evidentes de inseguridad y mal funcionamiento

Cuando el conductor no porte los documentos que demuestren la propiedad del vehículo

Cuando el vehículo circule sin sus respectivas placas identificadoras

Cuando el vehículo está involucrado en un accidente de tránsito con lesionados o fallecido

Cuando se demuestre la falsedad de los documentos del registro del vehículo o del número de placa.

INTT responde

El organismo, señala que según la Ley de Transporte Terrestre en su artículo 181 establece las causas de retención de un vehículo en Venezuela.

Asimismo, recuerda a los conductores que estos procedimientos los lleva a cabo el personal del INTT.

Por lo que insta a mantener los documentos en regla y las placas identificadores al día.

