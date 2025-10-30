Tránsito

¿Cuándo las autoridades pueden retener mi vehículo? El INTT responde

La Ley de Transporte Terrestre en su artículo 181 establece las causas y motivos

Por Selene Rivera
Jueves, 30 de octubre de 2025 a las 07:33 pm
Foto: Referencial

El Instituto Nacional de Transporte Terrestre (INTT) responde a los conductores cuándo las autoridades pueden retener su vehículo en Venezuela.

A través de su cuenta en Instagram, el INTT detalló los motivos por los que un automóvil puede ser retenido temporalmente por las autoridades.

De acuerdo con la información proporcionada por el INTT, las causas para retener un vehículo son las siguientes:

  • Cuando circule en condiciones evidentes de inseguridad y mal funcionamiento
  • Cuando el conductor no porte los documentos que demuestren la propiedad del vehículo
  • Cuando el vehículo circule sin sus respectivas placas identificadoras
  • Cuando el vehículo está involucrado en un accidente de tránsito con lesionados o fallecido
  • Cuando se demuestre la falsedad de los documentos del registro del vehículo o del número de placa.

INTT responde

El organismo, señala que según la Ley de Transporte Terrestre en su artículo 181 establece las causas de retención de un vehículo en Venezuela.

Asimismo, recuerda a los conductores que estos procedimientos los lleva a cabo el personal del INTT.

Por lo que insta a mantener los documentos en regla y las placas identificadores al día.

Jueves 30 de Octubre - 2025
