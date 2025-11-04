Conozca cómo solicitar y legalizar una ruta de transporte público ante el INTT: requisitos completos para el certificado

Suscríbete a nuestros canales

El Instituto Nacional de Transporte Terrestre (INTT) estableció un conjunto de requisitos para las organizaciones que aspiran a obtener la Certificación de Prestación de Servicio (CPS).

En Venezuela, dicho documento avala la operación de rutas de transporte público de personas, desplegadas en todo el territorio nacional.

Con este proceso se busca garantizar la formalidad, seguridad y operatividad de las líneas de servicio, detallando desde los puntos de origen y destino, hasta los horarios y la cantidad de vehículos autorizados para su explotación.

Pasos para solicitar la CPS ante el INTT

La emisión de la CPS no es un trámite sencillo, sino un proceso que implica la revisión minuciosa de la estructura legal y las garantías de seguridad de la organización solicitante, información que se consolida en las planillas DT9 y DT10.

Para iniciar la solicitud de la Certificación de Prestación de Servicio, las organizaciones deben formalizar una solicitud escrita dirigida a la Gerencia de Transporte Terrestre del INTT.

Como respaldo de su personalidad jurídica, se exige la presentación del Registro de Información Fiscal (RIF) vigente. Además, se debe consignar el Acta Constitutiva y Estatutos Sociales con su debido registro, cuyo objeto social debe especificar claramente la prestación del servicio de transporte público, tal como lo estipula el Artículo 104 de la Ley de Transporte Terrestre.

En caso de modificaciones, la copia certificada y registrada de la última Acta de Asamblea de Socios. Las cooperativas, por su parte, deben anexar la Certificación de Cumplimiento expedida por la Superintendencia Nacional de Cooperativas.

Requisitos de seguridad y seguros

Un pilar fundamental en la solicitud es la seguridad operativa y la protección al usuario, para lo que se requiere:

La fotocopia de la Póliza de Seguro de Responsabilidad Civil vigente, emitida por una aseguradora autorizada ante la Superintendencia de la Actividad Aseguradora (SUDEASEG).

La póliza de accidentes personales para pasajeros y ocupantes, dando cumplimiento al Artículo 58 de la LTT.

En el ámbito técnico vehicular, se exige la Constancia de Revisión del Vehículo vigente, expedida por el Cuerpo Técnico de Vigilancia del Transporte Terrestre, documento que debe incluir la impronta del serial de carrocería y sello húmedo, siendo este recaudo obligatorio para la incorporación de nuevas unidades.

Documentación y logística de la unidad

Cada vehículo a incorporar en la ruta debe tener su respectiva Fotocopia del Certificado de Registro de Vehículo.

En los casos que se aplique, la organización debe presentar el Contrato de Arrendamiento notariado del vehículo. Estos documentos aseguran la identificación legal de la unidad y la relación jurídica con la entidad operadora.

Avales municipales de rutas y terminales

El aspecto logístico y territorial está cubierto por el Aval de los terminales públicos o parada terminal.

Este documento, esencialmente territorial y logístico, debe ser original y vigente, y debe contar con la firma de la Autoridad Municipal competente (Alcalde, Cámara Municipal, etc.) o el Representante de la Administradora del Terminal.

El aval debe detallar la denominación comercial y RIF de la organización, los datos precisos de ubicación de la parada/terminal (municipio, parroquia, sector) e indicar la capacidad del andén.

En caso de no existir capacidad en el terminal, la autoridad debe informarlo por escrito de forma motivada. Finalmente, se requiere que el aval señale su vigencia e incluya la Gaceta Oficial de la autoridad que lo suscribe.

El proceso de formalización se completa con la consignación del Comprobante de Pago de las tasas administrativas correspondientes al trámite.

