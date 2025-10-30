Precio del pollo en Quinta Crespo: aquí los montos actualizados para este 30 de octubre

Suscríbete a nuestros canales

El precio del pollo volvió a ser noticia en Quinta Crespo. Una reciente publicación en redes sociales reveló una caída en el valor del rubro al mayor.

Según el usuario Ezequiel Barbieri en Instagram, el ajuste se registró en uno de los establecimientos más visitados del popular mercado caraqueño.

Precio del pollo: ¿cuánto cuesta hoy en Quinta Crespo?

En días anteriores, el kilo de pollo entero se vendía a $3,49, el muslo a $3,29, las alas a $3,89 y el picadillo a $4,29.

Sin embargo, la nueva lista muestra una reducción considerable: el pollo entero y el muslo bajaron a $2,99 por kilo, siempre que la compra supere los 3 kilos.

Asimismo, el precio de la milanesa se mantuvo en $6,49 a $3,89 por kilo, según la misma publicación verificada.

El precio se calcula con base en la tasa oficial del Banco Central de Venezuela, lo que permite comparaciones más precisas con otros puntos de venta.

Quinta Crespo como termómetro del consumo popular

Este mercado se mantiene como referencia para el monitoreo de precios de alimentos en Caracas. Comerciantes y consumidores lo usan como punto de comparación.

Dentro del mercado y en sus alrededores, se puede encontrar una gran variedad de artículos, incluyendo: Hortalizas, verduras, frutas, legumbres, carnes bovinas y porcinas.

Además, pescados, mariscos, charcutería y quesos. También los caraqueños y visitantes pueden encontrar artículos para el hogar, granos y condimentos.

