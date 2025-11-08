Otra cadena de tiendas de celulares firma alianza con Cashea: tiene presencia a nivel nacional

Suscríbete a nuestros canales

La aplicación para realizar compras a crédito con cuotas sin intereses, Cashea, anunció este viernes que han sellado la alianza con una importante cadena de tiendas.

A través de sus redes sociales, Cashea retó a sus seguidores a adivinar el logo del nuevo aliado que tendrán, refiriéndose a las tiendas tecnológicas Canguro, por la similitud del logo.

Para dar respuesta al "misterio" de la empresa que trabajará con la aplicación, le indicaron a los seguidores deslizar a la segunda imagen, donde se logra ver en letras pequeñas "¡Bienvenido, Canguro!"

¿Qué se necesita para afiliar tu negocio a Cashea?

Costo de Activación y Puesta en Marcha : La inversión inicial requerida para habilitar su perfil como comercio asociado asciende a $200 más IVA. Esto incluye un paquete de activación que contiene un código QR, material publicitario como stickers y exhibidores o "habladores", y el futuro acceso a la plataforma "Puente Cashea", que actualmente está en desarrollo.

Esto incluye un paquete de activación que contiene un código QR, material publicitario como y exhibidores o "habladores", y el futuro acceso a la plataforma "Puente Cashea", que actualmente está en desarrollo. Comisiones por Transacción (Ventas con Cuotas Cashea): La tarifa general se aplicará con una tasa del 4% sobre el total de las transacciones efectuadas a través del sistema Cashea. Tiene además una tasa preferencial con los comercios clasificados como supermercados y farmacias disfrutarán de una comisión reducida del 3%, así como la tarifa para restaurantes, con comisión del 5%.

Modalidad Online: quien desee integrarse a la plataforma Cashea Online, la comisión ascenderá al 6% de las ventas generadas.

Cláusula de Mínimo de Servicio:

En caso de que el comercio asociado no registre transacciones a plazos o si el volumen de estas no alcanza el equivalente a $100 mensuales en concepto de servicios Cashea, la aplicación se reserva el derecho de facturar este monto como un cargo mínimo para asegurar la continuidad de la afiliación y la operatividad del comercio dentro de la aplicación.

Documentación para la vinculación

Documento de constitución o Registro Mercantil.

Acta que certifique la vigencia de la Junta Directiva.

Registro de Información Fiscal (RIF) vigente.

Cédula de identidad del representante legal, también vigente.

Una factura fiscal reciente.

Visite nuestra sección de Servicios

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube