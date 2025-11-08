Otra cadena de tiendas de celulares firma alianza con Cashea: tiene presencia a nivel nacional

La aplicación para realizar compras a crédito con cuotas sin intereses, Cashea, anunció este viernes que han sellado la alianza con una importante cadena de tiendas.
A través de sus redes sociales, Cashea retó a sus seguidores a adivinar el logo del nuevo aliado que tendrán, refiriéndose a las tiendas tecnológicas Canguro, por la similitud del logo.
Para dar respuesta al "misterio" de la empresa que trabajará con la aplicación, le indicaron a los seguidores deslizar a la segunda imagen, donde se logra ver en letras pequeñas "¡Bienvenido, Canguro!"
¿Qué se necesita para afiliar tu negocio a Cashea?
-
Costo de Activación y Puesta en Marcha: La inversión inicial requerida para habilitar su perfil como comercio asociado asciende a $200 más IVA.Esto incluye un paquete de activación que contiene un código QR, material publicitario como stickers y exhibidores o "habladores", y el futuro acceso a la plataforma "Puente Cashea", que actualmente está en desarrollo.
-
Comisiones por Transacción (Ventas con Cuotas Cashea):La tarifa general se aplicará con una tasa del 4% sobre el total de las transacciones efectuadas a través del sistema Cashea. Tiene además una tasa preferencial con los comercios clasificados como supermercados y farmacias disfrutarán de una comisión reducida del 3%, así como la tarifa para restaurantes, con comisión del 5%.
Modalidad Online: quien desee integrarse a la plataforma Cashea Online, la comisión ascenderá al 6% de las ventas generadas.
Cláusula de Mínimo de Servicio:
-
En caso de que el comercio asociado no registre transacciones a plazos o si el volumen de estas no alcanza el equivalente a $100 mensuales en concepto de servicios Cashea, la aplicación se reserva el derecho de facturar este monto como un cargo mínimo para asegurar la continuidad de la afiliación y la operatividad del comercio dentro de la aplicación.
Documentación para la vinculación
-
Documento de constitución o Registro Mercantil.
-
Acta que certifique la vigencia de la Junta Directiva.
-
Registro de Información Fiscal (RIF) vigente.
-
Cédula de identidad del representante legal, también vigente.
-
Una factura fiscal reciente.
