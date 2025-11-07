¡Buenas noticias! Baja el costo de la cena de Acción de Gracias: sepa la razón

Suscríbete a nuestros canales

La preparación de la cena de Acción de Gracias para una familia promedio ha presentado un descenso en su costo este año, reflejándose en una baja del 3% según el Instituto Agroalimentario de uno de los bancos mas grandes de los EEUU: Wells Fargo.

Disminución generalizada en precios de alimentos clave

Según el informe, la cena para 10 personas, que contempla los platillos habituales como pavo, guarniciones, verduras, arándanos, relleno, panecillos, pastel de calabaza y bebidas, costará entre 80 y 95 dólares, dependiendo de las marcas utilizadas. Se destaca que ciertas verduras de marcas nacionales han reducido sus precios en un 15%, mientras que los arándanos bajaron un 22% y el puré de papa un 1,5% en comparación con el año anterior. No obstante, algunas bebidas aumentarán debido a los ajustes en las tarifas arancelarias.

Minoristas como Walmart y Aldi han ajustado sus estrategias ofreciendo paquetes de alimentos más económicos para esta temporada festiva.

Comportamiento de consumidores frente a la inflación

A pesar de la disminución en los precios de varios productos, la alta inflación continúa siendo motivo de preocupación para muchos consumidores. Una encuesta desarrollada por NielsenIQ, una empresa global líder en inteligencia del consumidor revela que el 39% de los estadounidenses planea preparar la cena completamente desde cero, mientras que un 20% optará por una combinación de productos comprados y preparaciones caseras. Muchos encuestados buscan reducir gastos omitiendo algunos elementos para ahorrar en la celebración.

Esta encuesta concluye que la baja en el precio de la cena no es resultado directo de subsidios o políticas para mantener precios bajos, sino de la combinación de menor demanda en ciertos productos, mejoras en la producción y estrategias comerciales de minoristas en respuesta al contexto económico actual.

