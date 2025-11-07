EEUU endurece el filtro de visas: descubre qué problemas de salud pueden causar la negación

Suscríbete a nuestros canales

El Gobierno de Estados Unidos ha endurecido los criterios para la aprobación de visas e ingreso permanente al país. Según un reporte basado en un análisis de Kaiser Family Foundation (KFF), el Departamento de Estado ha emitido una nueva directriz a sus consulados.

Esta directriz les ordena considerar inelegibles a solicitantes con ciertas afecciones médicas que podrían convertirlos en una "carga pública". Esto se enmarca en la política migratoria de la Casa Blanca para reforzar los controles.

¿Qué condiciones médicas podrían ser motivo para negar la visa en EEUU?

La nueva normativa amplía significativamente los criterios médicos para la evaluación de riesgo migratorio. Las afecciones que ahora entran en la evaluación incluyen la obesidad y la diabetes, además de enfermedades crónicas.

El cable interno del Departamento de Estado citado por KFF también menciona enfermedades cardiovasculares, respiratorias, cáncer y trastornos mentales como factores de evaluación. Esto otorga mayor poder a los funcionarios de visas para tomar decisiones.

¿Cuál es el criterio para la negación de la visa?

El criterio central que se está evaluando es la autosuficiencia económica del solicitante. El cable interno pregunta: “¿Cuenta el solicitante con los recursos suficientes para cubrir los costos de atención médica sin recurrir a asistencia pública?”.

La medida busca limitar la inmigración de personas que, debido a condiciones médicas, pudieran requerir asistencia gubernamental costosa en el futuro. Esto refuerza los controles sobre quienes soliciten residencia permanente en Estados Unidos.

