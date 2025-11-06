Reconocido internet por fibra óptica se une a Cashea: así puedes suscribirte

Suscríbete a nuestros canales

Empresas de internet por fibra óptica siguen extendiendo su alcance en todo el territorio nacional, ofreciendo comodidades de pago a nuevos clientes.

Es por ello que en los últimos meses varias de estas empresas se han venido sumando a la cartera de aliados de Cashea. Tal es el caso de la reconocida Fibex Telecom, una de las compañías de internet por fibra óptica con más suscriptores en Venezuela.

"Conectarte al Internet que Sí Funciona es más fácil que nunca. Solo necesitas tu pago inicial. El resto lo gestionas en cuotas cómodas desde la app de Cashea", anunció Fibex a través de sus redes sociales.

Sin embargo, aclaran que de momento, solo aplica con nuevos suscriptores.

Pasos para la instalación de Fibex con Cashea

Visita la oficina de atención más cercana a tu residencia

Cancela solamente la inicial en caja, y escanea el código QR de Cashea

Cashea te notificará las fechas de pago de las cuotas restantes

