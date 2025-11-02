Conoce los planes de internet Aba Ultra 100% fibra: descuento del 30% por tiempo limitado

Suscríbete a nuestros canales

La empresa estatal de telecomunicaciones Compañía Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela (Cantv) informó sobre un descuento en sus planes de Aba Ultra 100% fibra.

A través de su cuenta en Instagram, Cantv compartió los detalles sobre este descuento del 30% y a cuáles planes aplica.

Planes Aba Ultra 100% Fibra de Cantv

De acuerdo con la información proporcionada por Cantv, la promoción de descuento es para los planes de Aba Ultra 100% fibra de 100 Mbps, de 200 Mbps y el de 300 Mbps.

Cabe destacar que al al adquirir el servicio de de Aba Ultra 100% fibra de 100 Mbps en adelante, incluye Aba Tv Go, su servicio de streaming.

¿Quiénes pueden disfrutar del descuento?

En este sentido, resalta que el descuento es una promoción que "solo aplica para nuevos usuarios", la cual está autorizada por la SUNDDE/ICGPJ/PROMOCIÓN/02122/2025.

Adicionalmente, resalta que la promoción será válida desde el 01/11/2025 hasta el 31/12/2025.

