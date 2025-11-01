Bancos de alimentos en Nuevo México se activan ante cierre de Gobierno: sepa dónde distribuyen comida gratis en los condados

Suscríbete a nuestros canales

Diversos bancos de alimentos en Nuevo México activaron planes de respuesta inmediata para brindar apoyo a las familias que enfrentan la potencial suspensión de los beneficios del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP) a partir del 1 de noviembre, debido al cierre del gobierno federal.

A pesar de los recortes de fondos a nivel federal, la gobernadora Michelle Lujan Grisham actuó al firmar una serie de leyes aprobadas durante una sesión legislativa extraordinaria a principios de este mes según informó Telemundo El Paso.

Estas normativas asignan recursos estatales importantes, por un monto de $162 millones, con el objetivo de mantener la continuidad de programas esenciales y servicios comunitarios ante la falta de apoyo de Washington.

Argumento

La gobernadora Michelle Lujan Grisham defendió la legislación de emergencia, reafirmando el compromiso estatal con las familias que dependen de estos servicios.

En un comunicado oficial, declaró: "Cuando el apoyo federal es insuficiente, Nuevo México responde; ese es nuestro compromiso con las familias que dependen de estos servicios. Estos fondos protegen lo básico: seguridad alimentaria, atención médica asequible y acceso a la atención médica".

Nuevo México cuenta con una red de cinco bancos de alimentos principales, además de otros centros locales más pequeños y mercados agrícolas que permiten a los beneficiarios de SNAP adquirir productos frescos utilizando sus tarjetas.

La estrategia estatal busca mitigar el impacto negativo de la crisis federal, garantizando que la población vulnerable siga accediendo a alimentos y atención médica.

Bancos de alimentos

Banco de Alimentos Roadrunner: Atiende a los condados de Bernalillo, Catron, Chaves, Doña Ana, Eddy, Grant, Hidalgo, Lea, Lincoln, Luna, Otero, Sandoval, Sierra, Socorro, Torrance y Valencia. Opera de lunes a viernes, de 8:00 a. m. a 5:00 p. m. Contacto: (505) 349-5340 o (505) 523-4390. Más información: rrfb.org.

Atiende a los condados de Bernalillo, Catron, Chaves, Doña Ana, Eddy, Grant, Hidalgo, Lea, Lincoln, Luna, Otero, Sandoval, Sierra, Socorro, Torrance y Valencia. Opera de lunes a viernes, de 8:00 a. m. a 5:00 p. m. Contacto: (505) 349-5340 o (505) 523-4390. Más información: rrfb.org. Banco de Alimentos del Este de Nuevo México : Su área de servicio incluye los condados de Curry, De Baca, Guadalupe, Quay y Roosevelt. Contacto: (575) 763-6130. Más información: fbenm.org.

: Su área de servicio incluye los condados de Curry, De Baca, Guadalupe, Quay y Roosevelt. Contacto: (575) 763-6130. Más información: fbenm.org. Banco de Alimentos ECHO: Opera de lunes a jueves, de 7:30 a. m. a 3:00 p. m., y concentra sus servicios en el condado de San Juan. Contacto: (505) 326-3770. Más información: echoinc.org/echo-food-bank/.

Opera de lunes a jueves, de 7:30 a. m. a 3:00 p. m., y concentra sus servicios en el condado de San Juan. Contacto: (505) 326-3770. Más información: echoinc.org/echo-food-bank/. La Despensa Comunitaria: Brinda asistencia a las comunidades de los condados de Cibola y McKinley. Contacto: (505) 726-8068. Más información: thecommunitypantry.org/receive-help/.

Brinda asistencia a las comunidades de los condados de Cibola y McKinley. Contacto: (505) 726-8068. Más información: thecommunitypantry.org/receive-help/. El Depósito de Alimentos: Ofrece cobertura a los condados de Colfax, Harding, Los Álamos, Mora, Río Arriba, San Miguel, Santa Fe, Taos y Unión. Contacto: (505) 471-1633. Más información: thefooddepot.org/.

Para buscar el banco de comida más cercano o conocer más detalles sobre la red de asistencia, las personas pueden visitar nmfoodbanks.org/.

