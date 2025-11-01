¡Peajes más caros en este estado! Nueva ley eleva el costo para viajar por las autopistas de EEUU: conoce el nuevo precio

Suscríbete a nuestros canales

Este proyecto de financiamiento, aprobado sin recurrir a los aumentos políticos impositivos estatales inicialmente propuestos, también contempla modificaciones en el sistema público de transporte, involucrando a varios condados del área metropolitana de Chicago.

La iniciativa, valorada en 1.500 millones de dólares, aumenta el impuesto sobre las ventas en diferentes municipios y contempla una subida de 0,45 dólares en los pesos de la autopista de peaje de Illinois. Esto hará que el costo del trayecto por la autopista hacia O'Hare pase de 0,75 a 1,20 dólares.

Además, se redistribuirán fondos estatales provenientes del impuesto a la gasolina y los intereses del fondo estatal para carreteras, destinándolos en mayor medida al transporte público. Este reordenamiento fiscal busca cubrir el déficit generado por la finalización de fondos federales emitidos durante la pandemia.

Creación de nueva autoridad y gobernanza unificada

La ley incorpora la creación de la Autoridad de Tránsito del Norte de Illinois, organismo encargado de supervisar la CTA, Pace y Metra. Con esta estructura se desvincula el control previo de la Autoridad Regional de Tránsito, buscando mejorar la coordinación entre sistemas de transporte.

Esta reforma, cuyo objetivo principal es evitar un colapso financiero en el transporte público, ha sido respaldada mayoritariamente en la Asamblea estatal y se espera que entre en vigor en junio próximo, tras la firma del gobernador.

