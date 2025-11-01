Beneficiarios del Seguro Social no recibirán su pago este sábado 1 de noviembre: conoce la nueva fecha clave

Suscríbete a nuestros canales

Este mes, millones de personas que dependen del Seguro Social en Estados Unidos experimentarán modificaciones importantes en la fecha de sus pagos, motivadas por la coincidencia de días no laborables con el inicio de noviembre. La alteración afecta tanto a beneficiarios tradicionales como a quienes reciben el Ingreso de Seguridad Suplementario.

En esta ocasión, la información proviene del portal web oficial del Seguro Social, que actualizó el calendario para ajustarse a la realidad de los días hábiles, evitando retrasos y asegurando la llegada oportuna de los pagos.

Cuando el primer día del mes cae en fin de semana o feriado, el Seguro Social adelanta el depósito al día hábil anterior. Esta regla se aplicó en noviembre, lo que modificó la fecha para quienes reciben el Ingreso Suplementario de Seguridad, cuyos fondos fueron depositados el último día hábil de octubre.

El calendario para los beneficiarios del Seguro Social este mes fue definido de la siguiente manera: aquellos que recibieron beneficios antes de cierta fecha establecida, así como quienes reciben ambos programas, obtendrán su pago a inicios de la semana.

Posteriormente, los depósitos se distribuyen dependiendo del periodo de nacimiento de cada beneficiario, repartiéndose a lo largo de tres miércoles en el mes.

Detalles oficiales y montos

El pago a los beneficiarios del Ingreso Suplementario de Seguridad se realizó el viernes 31 de octubre, cubriendo así el monto correspondiente a noviembre. Los pagos de los demás beneficiarios se calendarizaron para el lunes 3 y los días miércoles 12, 19 y 26 de noviembre, según la fecha de nacimiento.

Adicionalmente, la Administración del Seguro Social anunció un aumento del 2.8% en los beneficios a partir de 2026, elevando el monto mensual promedio en aproximadamente 56 dólares.

