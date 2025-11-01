El Seguro Social en EEUU enviará pagos de $2.000 el 3 de noviembre: estos serán los aumentos

Suscríbete a nuestros canales

El Seguro Social en Estados Unidos tiene programado realizar un pago cercano a los $2,000 el día 3 de noviembre de 2025. Esta entrega corresponde a un grupo específico de beneficiarios que comenzaron a recibir sus beneficios antes de mayo de 1997, incluyendo jubilados, personas con discapacidad y sobrevivientes, así como quienes además reciben el Seguro de Ingreso Suplementario (SSI).

Calendario y destinatarios de los pagos de noviembre

Los pagos se organizan de manera escalada según el grupo y fecha de nacimiento. El pago del SSI para noviembre se adelantó al 31 de octubre, dado que el 1 de noviembre cae en sábado. Por lo tanto, algunas personas recibirán dos depósitos en días consecutivos: uno al final de octubre y otro el 3 de noviembre. Los beneficiarios que iniciaron sus pagos antes de mayo de 1997 recibirán el monto cerca de $2,000 el 3 de noviembre, mientras que quienes nacieron en diferentes fechas del mes cobrarán en días escalonados a partir del 12 de noviembre.

Aumentos a partir de enero de 2026

La Administración del Seguro Social anunció que los pagos mensuales aumentarán un 2.8% desde enero de 2026. Esto representa un incremento promedio de aproximadamente $56 adicionales por mes para los jubilados. Este ajuste anual por costo de vida (COLA) se aplicará automáticamente a todos los beneficiarios del Seguro Social y del SSI, sin necesidad de trámites adicionales. Este aumento busca compensar la inflación y beneficiar a más de 75 millones de personas en el país.

Los montos varían según el tipo de beneficio: los jubilados reciben en promedio alrededor de $2,008, beneficiarios de discapacidad cerca de $1,583, y pagos por sobrevivientes alrededor de $1,575. En tanto, los que cobran SSI reciben un promedio de $718, pudiendo llegar hasta $967 individualmente o $1,450 en pareja, con posibles suplementos estatales.

