Ahora puedes asegurar tu teléfono y laptop contra robos y pantalla rota: los detalles aquí

Los teléfonos celulares y laptop, se han convertido en los artículos más preciados para cualquier persona: por su utilidad y diseño. Sin embargo, es innegable la fragilidad de dichos equipos, además de no escapar de posibles robos o pérdidas.

Cuidar el celular y la laptop, se convierte en una tarea, sobretodo porque sus precios superan los 100 dólares, una inversión importante que realizan las personas, no solo en Venezuela, si no en todo el mundo.

Una noticia esperada

Este sábado de conoció que la tienda SoyTechno en alianza con Real Seguros Venezuela, ofrece un seguro contra pantalla rota y pérdida, para los equipos adquiridos en dicho comercio.

¿Cómo funciona la cobertura del seguro?

Si el equipo fue adquirido en SoyTechno, puede comprar la póliza del seguro, el cual tiene un costo del 2% del precio del celular o laptop.

Si el equipo sufre una rotura de pantalla, puede ir al comercio, y el mismo será cambiado o reparado.

¿Qué debo hacer si me lo roban?

El presidente del seguro, explicó que si se roban el equipo, el cliente debe presentar la denuncia a la policía correspondiente y con eso ir a la tienda.

El tiempo dependerá de lo que se demore la persona en presentar la denuncia.

