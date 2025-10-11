Cierre total en tramo de Caracas desde este 12 de octubre: aquí las vías alternas 

Suscríbete a nuestros canales

El Ministerio de Transporte anunció que desde este domingo 12 de octubre se llevará a cabo la restricción total de la circulación en un tramo vial del municipio Libertador de Caracas.

A través de sus redes sociales, el ente compartió los detalles e instó a los conductores a tomar vías alternas mientras se ejecutan las labores.

Cierre total en este tramo de Caracas desde este 12 de octubre

De acuerdo con el reporte, la restricción vial se debe a trabajos de mantenimiento del puente de San Pedro.

Por lo que se restringirá la circulación entre Santa Mónica y Los Chaguaramos durante al menos tres semanas en horario comprendido de 9:00 p.m. a 4:00 a.m.

"#ATENCIÓN 🚨 CARACAS | Se le informa a los usuarios que, debido a trabajos de mantenimiento del puente de San Pedro, en el municipio Libertador se llevará a cabo la restricción total de la circulación entre Santa Mónica y Los Chaguaramos a partir del #12Oct, durante 3 semanas, en horario comprendido de 9 p.m. a 4 a.m., por lo que instamos a los conductores a tomar vías alternas mientras se ejecutan estas importantes labores, en pro de la movilidad de los conductores", se lee en la publicación de su cuenta oficial de Instagram.

¿Cuáles son las vías alternas?

Ante ello, los conductores pueden considerar las siguientes vías alternas:

Desde el Sureste (Santa Mónica / Cumbres): Avenida Las Acacias / Sabana Grande. Tome la Av. Táchira o las calles internas de Colinas de Santa Mónica para subir hacia la Autopista Gran Cacique Guaicaipuro. Si va hacia el centro o el este, use la Autopista Gran Cacique Guaicaipuro. Si necesita llegar a Sabana Grande o Plaza Venezuela, baje por Las Acacias.

Desde el Oeste / Centro (Los Chaguaramos hacia Santa Mónica): Av. Los Ilustres / Av. La Bandera. Use la Av. Los Ilustres para acceder a la Autopista Gran Cacique Guaicaipuro o, si no está afectada, las calles internas de Los Chaguaramos para buscar la Av. La Bandera y conectar con Bello Monte.

También puede utilizar las calles internas de Los Chaguaramos para buscar la Av. Casanova o la Av. Francisco Solano para salir hacia Plaza Venezuela o Sabana Grande, y desde allí, conectar con la autopista.

