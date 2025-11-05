Movilnet mejora su señal de voz y datos: cinco estados son los beneficiados

Suscríbete a nuestros canales

Movilnet anunció la mejora de su red de voz y datos en varios estados de Venezuela, como parte de su Plan de Recuperación de Estaciones Radiobases y del programa de mantenimiento preventivo y correctivo que se ejecuta durante el mes de octubre.

De acuerdo con la compañía, más de 110.000 clientes experimentan ahora una señal más estable y servicios optimizados.

Cinco estados con mejor cobertura Movilnet

En esta oportunidad, las entidades en las que se mejoró la señal de voz y datos son: Portuguesa (Guanare), Cojedes, (Tinaco), Zulia (Santa Cruz), Lara y Yaracuy (San Felipe).

Plan de datos ilimitados

El pasado mes de agosto, Movilnet, lanzó al mercado venezolano su Plan de Datos Ilimitados, convirtiéndose así, en la primera en ofrecer un servicio de este tipo para redes móviles en Venezuela.

"Este no es solo un plan, es la clave para tu libertad digital. Olvídate de la preocupación por el consumo de datos o quedarte sin megas en medio de una videollamada, una película o un momento importante en las redes sociales. Este plan es la solución perfecta para ti que buscas estar siempre en conexión, sin restricciones", expresó Movilnet a través de su página web.

El plan tiene una tarifa mensual de aproximadamente 5,5 dólares estadounidenses (USD), que a la tasa de cambio vigente del Banco Central de Venezuela (BCV) son 1.250 bolívares.

Beneficios del Plan Ilimitado:

700 minutos de voz a todas las operadoras.



200 SMS.



Datos Ilimitados.

