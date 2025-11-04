Recarga tu línea telefónica con Cashea: disponible para todas las operadoras

Suscríbete a nuestros canales

En días recientes, Cashea lanzó una nueva herramienta en su plataforma para que sus usuarios puedan pagar sus facturas de servicios de telefonía, internet y televisión por suscripción, a través de la Línea Cotidiana (una cuota).

Para hacer uso de las recargas en cuotas, el usuario debe dirigirse a la sección “Línea cotidiana” y luego a la opción “Cuentas y servicios”, donde se despliegan las tres compañías (Digitel, Movilnet y Movistar). Una vez elegida, se selecciona el monto de la recarga y el número de cuotas.

Se realiza el pago de la inicial y cada 14 días debe cancelar las cuotas correspondientes sin ningún tipo de interés.

"¡Cuotas a partir de $2 en tus facturas y recargas! Si es menos, pagas el total en el acto", detalla Cashea.

Se espera que próximamente se sumen nuevas compañías a la opción de pagos a cuotas y sin interés que ofrece Cashea.

