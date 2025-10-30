Rapikom, la App de compras por cuotas que busca hacerle frente a Cashea: estos son sus beneficios

Suscríbete a nuestros canales

Nuevas empresas buscan hacerse un lugar en el reducido mercado de compras por cuotas en Venezuela, una plaza que lidera Cashea desde hace tres años.

En los últimos meses, nació Rapikom, la App naranja de compras por cuotas, que en la actualidad ya cuenta con más de dos mil comercios aliados en todo el país.

Esta plataforma de comercio digital de origen venezolano, permite a los usuarios comprar productos y pagar a plazos de 14 días sin intereses.

¿Cómo funciona?

Compra con cuotas : Los clientes pueden adquirir productos pagando una inicial y el resto del monto en cuotas cada 14 días, lo que hace las compras más accesibles.

: Los clientes pueden adquirir productos pagando una inicial y el resto del monto en cuotas cada 14 días, lo que hace las compras más accesibles. Aplicación móvil : Rapikom tiene una aplicación disponible en tiendas como Google Play y App Store, desde donde los usuarios pueden gestionar sus compras, pagar y revisar sus líneas de crédito.

: Rapikom tiene una aplicación disponible en tiendas como Google Play y App Store, desde donde los usuarios pueden gestionar sus compras, pagar y revisar sus líneas de crédito. Club de beneficios : La plataforma ofrece un "Club Prime" con beneficios exclusivos, incluyendo aumentos de la línea de compra para los usuarios más activos.

: La plataforma ofrece un "Club Prime" con beneficios exclusivos, incluyendo aumentos de la línea de compra para los usuarios más activos. Programa de aliados: Para los comercios, Rapikom ofrece la posibilidad de aumentar las ventas al brindar opciones de financiamiento a sus clientes, con pagos seguros y garantizados.

Opciones de pago

Rapikom ofrece diferentes opciones de pago a través de sus líneas para adaptarse a las necesidades de los usuarios y tipos de comercios: