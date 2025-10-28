Crédito

¿Quieres tener Cashea en tu negocio? Pasos, requisitos y ventajas aquí

Con esta app puedes aumentar tus ventas

Por Genesis Carrillo
Lunes, 27 de octubre de 2025 a las 11:28 pm

Cashea se ha convertido en un gran aliado para los ciudadanos y los negocios, ya que permite a las personas comprar productos en los comercios bajo financiamiento, es decir, cancelarlos en cuotas. 

Por este motivo, y si eres uno de esos negocios que todavía no se afilia a esta app, te indicaremos los pasos para incluir Cashea, los requisitos y las ventajas. 

Así puede afiliar su negocio a Cashea: 

  • Inversión de 200$ + IVA: Es lo que necesita para activar el perfil de aliado. 
  • Esto incluye, kit de activación con código QR, material promocional, stickers, hablador y acceso a la plataforma Puente Cashea, (esto actualmente se encuentran en construcción). 
  • Comisión del 4%: sobre today las Ventas generadas por Cashea. 
  • Comisión del 3% para supermercado y farmacias. 
  • Comisión del 5%:  para restaurantes 

Si quieres unirte a Cashea Online la comisión será de 6% sobre las ventas generadas. 

IMPORTANTE

En caso de que el comercio afiliado no realice ventas a cuotas o estas no alcances un mínimo de 100% mensuales en concepto de servicios Cashea, se reserva el derecho de cobrar este monto como servicios mínimo para mantener activo el comercio afiliados a su aplicación.

Requisitos

  • Registro mercantil o documento constitutivo
  • Acta de junta directiva vigente
  • RIF actualizado
  • Cédula vigente del representante legal
  • Factura fiscal

Entre los beneficios están: 

  • Impulsa más del 20% tus ventas
  • Aumenta tu ticket promedio

Haz clic aquí para empezar el proceso

 

Visite nuestra sección Servicios

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube

¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

TEMAS DE HOY:
EEUU
Internacionales
Miami
belleza
gastronomía
Lunes 27 de Octubre - 2025
VENEZUELA
Escoge tu edición de 2001online.com favorita
Venezuela
América