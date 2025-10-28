¿Quieres tener Cashea en tu negocio? Pasos, requisitos y ventajas aquí

Suscríbete a nuestros canales

Cashea se ha convertido en un gran aliado para los ciudadanos y los negocios, ya que permite a las personas comprar productos en los comercios bajo financiamiento, es decir, cancelarlos en cuotas.

Por este motivo, y si eres uno de esos negocios que todavía no se afilia a esta app, te indicaremos los pasos para incluir Cashea, los requisitos y las ventajas.

Así puede afiliar su negocio a Cashea:

Inversión de 200$ + IVA: Es lo que necesita para activar el perfil de aliado.

Esto incluye, kit de activación con código QR, material promocional, stickers, hablador y acceso a la plataforma Puente Cashea, (esto actualmente se encuentran en construcción).

Comisión del 4%: sobre today las Ventas generadas por Cashea.

Comisión del 3% para supermercado y farmacias.

Comisión del 5%: para restaurantes

Si quieres unirte a Cashea Online la comisión será de 6% sobre las ventas generadas.

IMPORTANTE

En caso de que el comercio afiliado no realice ventas a cuotas o estas no alcances un mínimo de 100% mensuales en concepto de servicios Cashea, se reserva el derecho de cobrar este monto como servicios mínimo para mantener activo el comercio afiliados a su aplicación.

Requisitos

Registro mercantil o documento constitutivo

Acta de junta directiva vigente

RIF actualizado

Cédula vigente del representante legal

Factura fiscal

Entre los beneficios están:

Impulsa más del 20% tus ventas

Aumenta tu ticket promedio

Haz clic aquí para empezar el proceso