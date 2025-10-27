Cabello revela detalles sobre la detención de personas vinculadas a la CIA: Lo que hemos encontrado es oro puro

Suscríbete a nuestros canales

El secretario general del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), Diosdado Cabello, informó sobre la detención de tres personas vinculadas con la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés).

Destacó que esta conexión la confirmaron al revisar los teléfonos que llevaban los aprehendidos.

“Me informan de tres personas que capturaron en otro sitio con manuales de ejecución de la CIA y no tienen vergüenza. Entonces ellos llegan y borran todo de su teléfono, porque creen que borrando su teléfono ya se desaparece todo. No vale, esos teléfonos hablan (...) y lo que hemos encontrado es oro puro. La CIA vinculada a sectores de esos que odian a Venezuela", indicó Cabello, durante la rueda de prensa de la tolda roja.

Aunque el también ministro para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, no dio mayores detalles sobre esta captura.

Trinidad y Tobago contra Venezuela

En sus declaraciones, Cabello enfatizó que los ejercicios militares que realiza Trinidad y Tobago con Estados Unidos (EEUU), son “una provocación” al Gobierno de Nicolás Maduro.

“Han decidido hacer unos ejercicios muy cerca del territorio venezolano, están frente de nosotros, teniendo tanto terreno donde realizarlo (...) es una clara provocación”, denunció Cabello.

Iglesia responde a EEUU

Asimismo, acusó a la jerarquía eclesiástica venezolana de responder a los intereses de EEUU.

“La Conferencia Episcopal de las Antillas se manifestó contra los intentos de agresión a Venezuela. La de aquí (Conferencia Episcopal Venezolana) no dice nada. Pareciera que alguien le vendió la idea de que las bombas solo afectan a los chavistas”, expresó Cabello.

Un silencio que, a su juicio, han mantenido en anteriores hechos en que la estabilidad del Gobierno Nacional se ha visto amenazada.

“Son los mismos que firmaron el decreto, que fueron a La Orchila a decirle al Comandante Chávez que debía irse. No han cambiado”, dijo Cabello, en referencia a lo ocurrido en el golpe de Estado del 11 de abril de 2002.