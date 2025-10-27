Ondas tropicales 51 y 52 se acercan a costas venezolanas: traerán lluvias en varios estados

Suscríbete a nuestros canales

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh), ha informado este 27 de octubre, que en las próximas horas se espera la llegada de la onda tropical número 51, cuya velocidad de desplazamiento es de 5 km por hora.

"Se estima su llegada a nuestra Guayana Esequiba en las próximas horas", detalló el Inameh.

Asimismo, la onda tropical número 52 estaría llegando al país entre el miércoles 29 y jueves 30 de octubre. Ambos fenómenos atmosféricos traerán cielos nublados y lluvias de intensidad variable y descargas eléctricas en varios estados.

Huracán Melissa asciende a categoría 4

El huracán Melissa sigue creciendo en el Caribe y alcanzó la categoría 4 y con la amenaza de ascender a la quinta categoría, mientras que algunas zonas de Venezuela se verán afectadas con fuertes lluvias.

En tal sentido, el experto meteorólogo Luis Vargas informó a través de una publicación en X sobre la formación de nubes cumuliformes con potencial de generar lluvias y chubascos en zonas específicas del territorio venezolano, incluyendo el lago de Maracaibo, el suroeste de Zulia, el sur de la Costa Oriental del Lago, el sur de Bolívar y el norte de Amazonas.

Al respecto, el Inameh ha aclarado que el huracán Melissa no representa peligro directo para Venezuela.

