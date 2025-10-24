Inameh anuncia fusión de ondas tropicales: ¿cuál es el pronóstico para Venezuela? 

Suscríbete a nuestros canales

En las últimas horas, el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) confirmó que las ondas tropicales 50 y 51 se fusionaron.

A través de sus redes sociales y en una actualización del pronóstico para este fin de semana, compartió los detalles.

Inameh anuncia fusión de ondas tropicales

En ese contexto especificó que mantiene su desplazamiento sobre el Océano Atlántico Central Tropical.

Por lo que se estima su llegada al territorio venezolano de la Guayana Esequiba entre el domingo 26 y lunes 27 de octubre.

Por otra parte, prevé para las próximas horas abundante nubosidad, con algunas células convectivas de rápida evolución que propician precipitaciones de intensidad variable, con descargas eléctricas en la región insular, norte de Zulia, Trujillo, Falcón, Amazonas y Bolívar.

Asimismo, el Inameh alerta sobre nubosidad estratiforme generando lluvias o lloviznas dispersas en zonas de Táchira, Mérida, Lara, Barinas, Apure, Aragua, Miranda y Guárico.

Mientras que el resto del territorio nacional prevalece con nubosidad parcial.

