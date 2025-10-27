"No se equivoquen": Padrino López advierte a Trinidad y Tobago

Suscríbete a nuestros canales

El ministro para la Defensa, Vladimir Padrino López, le envió una advertencia a Trinidad y Tobago tras conocer el ejercicio militar que realiza ese país junto a Estados Unidos hasta el 30 de octubre.

En tal sentido, afirmó que el pequeño país, que se encuentra muy cerca de Venezuela, está siendo “víctima del imperialismo norteamericano” al prestar su territorio en “contra de sus propios ciudadanos” como base militar extranjera.

Una situación, que a su juicio, “amenaza la paz de la región y se burla del llamado que hicimos desde el año 2014 al declararnos como zona de paz”.

“Nosotros tranquilos y serenos. Eso sí, no se equivoquen con estar inventando falsos positivos con violar nuestra soberanía nacional. Vamos a estar vigilantes. No se equivoquen con Venezuela”, enfatizó Padrino, en su cuenta de Instagram.

Comunicado de Venezuela

El domingo 26 de octubre, la vicepresidenta de la República, Delcy Rodríguez, denunció este domingo 26 de octubre la "provocación militar de Trinidad y Tobago en coordinación con la CIA para provocar una guerra en el Caribe".

A través de sus redes, Rodríguez difundió el comunicado, en el que asegura que Trinidad y Tobago realiza "ejercicios militares" entre el 26 y 30 de este mes "bajo coordinación, financiamiento y control del Comando Sur de los Estados Unidos".