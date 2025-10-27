Frenazo energético: Delcy Rodríguez revela propuesta para suspender tratos con Trinidad y Tobago

Suscríbete a nuestros canales

Este lunes 27 de octubre, la vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez, anunció una propuesta para suspender tratos con Trinidad y Tobago.

En tal sentido, Rodríguez se refirió a la coyuntura de una producción de "acciones de falsa bandera", que está en curso, en la que se pretende atacar equipamientos e instalaciones de Estados Unidos para inculpar a Venezuela.

"Nosotros, como siempre lo ha hecho el Presidente Nicolás Maduro, mantenemos informado al país y a la opinión pública internacional. Es por eso que anunciamos la detención de un grupo de personas vinculadas a la CIA, quienes han suministrado información suficiente para demostrar que lo que se busca es escalar la agresión militarista de Estados Unidos contra Venezuela", expresó en rueda de prensa.

La vicepresidenta ejecutiva reiteró que "el camino es la paz, la cooperación, pero la primera ministra de Trinidad y Tobago ha convertido su país en un portaviones de los Estados Unidos para agredir Venezuela", acotó.

En ese contexto, informó que propondrán al presidente Nicolás Maduro la denuncia del Acuerdo Marco de Cooperación Energética entre la República de Trinidad y Tobago y la República Bolivariana de Venezuela. "En consecuencia, pedimos que se suspendan todos los acuerdos gasíferos que sostiene Venezuela con Trinidad y Tobago", puntualizó.

Siete documentos firmados por Venezuela y Trinidad y Tobago

En julio de 2024, ambos países firmaron el Acta de Aprobación Concerniente a la Estructura Funcional y de Gobernabilidad para la Operación de la Unidad de Área Campo Manakin-Cocuina.

Los documentos sellados fueron los siguientes:

Acuerdo sobre los Lapsos de Ejecución de la Unidad de Área Manakin-Cocuina, lo sellaron en aquel entonces Pedro Tellechea y el ministro de Energía e Industrias Energéticas de la República de Trinidad y Tobago, Stuart Young.

Acuerdo de Autorización para la Medición Fiscal de la Producción del Campo Cocuina de la Plataforma Deltana entre la República Bolivariana de Venezuela y la República de Trinidad y Tobago.

Licencia para la exploración y explotación de hidrocarburos gaseosos no asociados en el campo Cocuina de la plataforma Deltana.

Asunción de obligaciones por parte de las licenciatarias, en el marco del otorgamiento de la licencia para la exploración y explotación de hidrocarburos gaseosos no asociados en el campo Cocuina de la plataforma Deltana. Firmaron la directora de la Empresa NGC Exploration and Production Limited, Verlier Quan-Vie; y David Campbell, director de la Empresa BP Exploration (Caribbean) Limited.

Hoja de Términos Base Sobre Distribución Volumétrica y Precios Aplicables a los Contratos de Venta de Gas del Campo Cocuina de la Plataforma Deltana, que las Licenciatarias NGC Exploration and Production Limited, Verlier Quan-Vie; y David Campbell, director de la Empresa BP Exploration (Caribbean) Limited, suscribirán con sus compradores de la República de Trinidad y Tobago. Firmó por Venezuela,Tellechea; y por las licenciatarias, la directora de la empresa NGC Exploration and Production Limited, Verlier Quan-Vie; y David Campbell, director de la empresa BP Exploration (Caribbean) Limited.

