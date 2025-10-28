Siguen las lluvias: este es el pronóstico para La Guaira, Miranda y Aragua

Suscríbete a nuestros canales

Ante las incesantes lluvias que se han producido en el país, la región central se ha mantenido en alerta por las posibles precipitaciones en medio de la temporada de tormentas y huracanes en el Mar Caribe.

Además de la ciudad capital, tres estados como Aragua, Miranda y La Guaira han sufrido de fuertes lluvias en las últimas semanas, tal como ha ocurrido en gran parte del país.

¿Cuál es el pronóstico para el estado La Guaira?

De acuerdo con los pronósticos proporcionados por Google, el estado La Guaira tendrá su temperatura más baja en 27 grados entre las 3 de la mañana y la 6. Sin embargo, la temperatura máxima esperada es de 32 grados entre las 3 y las 5 de la tarde.

La una probabilidad de precipitaciones es del 35%, contando con una humedad del 67% y vientos a 11 kilómetros por hora.

Probabilidad de lluvia en Aragua y Miranda

Por su parte, el estado Aragua contará con una temperatura mínima de 26 grados en horas de la madrugada, pero a partir de las 9 de la mañana irá en aumento hasta que entre las 2 y las 3 de la tarde alcance los 34 grados. Su descenso se producirá desde las 5 de la tarde, aproximadamente.

Se esperan precipitaciones, pues las probabilidades son del 65%, con la misma cantidad de porcentaje de humedad y una mayor rapidez del viento, a 16 kilómetros por hora.

En el estado Miranda, algunas ciudades tendrán una baja temperatura, con 23 grados antes de las 6 de la mañana, pero antes de las 3 de la tarde tendrá el pico más alto de temperatura, con 34 grados. Existe una probabilidad de lluvia del 35%, con una humedad de 58% y vientos de corto recorrido, a 5 kilómetros por hora.

