Comerciantes revelan lo que está cobrando Cashea por sus servicios: ¿Es factible?

Suscríbete a nuestros canales

Con más de cuatro mil comercios afiliados, y casi 8 millones de usuarios, la app de compras por cuotas, Cashea, ha dinamizado por completo la economía venezolana en los últimos dos años, ofreciendo la posibilidad de comprar y pagar por partes todo tipo de productos.

Todos conocen los beneficios que ofrece esta aplicación virtual desde la óptica del comprador, sin embargo, poco se habla de los pro y contra de los comerciantes que se afilian a Cashea. Más allá de aumentar las ventas considerablemente, muchos aseguran que "no es factible" este tipo de herramientas si no se tiene un buen músculo financiero.

En un reportaje de La Prensa Monagas algunos comerciantes en la ciudad de Maturín aseguraron que Cashea es rentable para sus negocios, no obstante, otros resaltan que es beneficioso en un 100 % para los clientes, pero no para ellos.

Ganancias dependen de la responsabilidad de los usuarios de Cashea

En entrevistas recientes, directivos de Cashea han informado que el venezolano es "buena paga", revelando que la tasa actual de morosidad de la plataforma es muy baja, alrededor del 1% al 2%.

Esto es vital para los empresarios, toda vez que de ello depende la rentabilidad de sus negocios. “Hay que esperar 14 días después de que la persona compre y dé la inicial para que Cashea pueda pagarnos, pero igual quedamos dependiendo que las personas paguen responsablemente para ver la ganancia”, sostuvo uno de los consultados.

Lo que cobra Cashea por sus servicios

Comerciantes explican que Cashea les cobra el 4 % de las ventas mensuales a través de esta plataforma, además de los materiales promocionales y de marketing ubicados en el punto de compra para captar la atención del consumidor y motivar la compra (POP), que es de 300 dólares en divisas en efectivo y más 210 dólares por inscripción pagaderos en bolívares a tasa BCV.

“Gratis es para los clientes, pero para el comerciante es un poquito forzoso. Aparte, si el cliente no paga, nosotros le notificamos a Cashea y hay que esperar otra semana más. Si el cliente desaparece, la aplicación paga, pero 21 días después. A mí no me gusta porque no ganaría mucho”.

Recientes restricciones de beneficios

Desde el pasado 13 de octubre, la plataforma líder en compras a crédito en Venezuela, restringió algunos de los beneficios en sus niveles 4, 5 y 6, situación que ha preocupado a los usuarios.

Ni %20 de inicial ni modo más cuotas

Según lo informado por Cashea, fueron suspendidas temporalmente las iniciales de compras por un 20%, a menos que las tiendas hagan jornadas especiales.

Además, el "modo más cuotas" que permitía pagar compras por encima de los 200 dólares a más de tres cuotas, fue ajustado a un mínimo de $700. Ya no se visualizan 9 ni 12 cuotas. Solo se observa en algunos comercios compras a 6 cuotas.

Es decir, los usuarios que lograron llegar a nivel 6 ahora tendrán que cancelar el 40% de inicial, al igual que los que se encuentran en los niveles 3, 4 y 5.

Las medidas han generado polémica en las redes sociales, en donde muchos usuarios comentaban que esperaban realizar las compras navideñas con las iniciales bajas y múltiples cuotas.

También visite nuestra sección de Nacionales

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube