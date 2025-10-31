¿Cuáles son los planes de Cashea para el 2026? El CEO Pedro Vallenilla responde

Suscríbete a nuestros canales

El cofundador y CEO de Cashea, Pedro Vallenilla, reveló detalles sobre los planes de la aplicación de compra en cuotas para el próximo año 2026.

Durante un entrevista, el CEO de la reconocida empresa, aseguró que "vamos a seguir trabajando muy enfocados en Venezuela".

¿Cuáles son los planes de Cashea para el 2026?

De acuerdo con las declaraciones de Vallenilla, Cashea ha crecido mucho, "la última información sobre el número de usuarios registrados a la plataforma nos indica que hay más de 8 millones. Seguimos evolucionando y estando cada vez más para los venezolanos".

Cabe destacar que actualmente, Cashea procesa un 3,5% en transacciones el PIB de Venezuela, además de mover más de 300 millones de dólares de forma mensual, así lo informó la empresa a la revista Forbes Colombia.

Sobre los planes para el 2026, Vallenilla asegura que traerán nuevos productos al mercado, siempre enfocados en "cómo le hacemos la vida más sencilla a nuestros comercios y usuarios, es ir implementando valor a nuestra propuesta.

Cashea y su alcance en Venezuela

Al respecto, Vallenilla destacó que a la fecha hay al menos 7 mil comercios 20 mil puntos de venta en todo el territorio nacional, afiliados a Cashea.

Lo que representa un incremento del 17% en relación a los 6 mil comercios afiliados en el pasado mes de agosto del presente año.

"Aprendimos cómo podemos comunicarnos de manera más efectiva"

El CEO de Cashea también mencionó el impacto que tuvo en los usuarios los recientes cambios que anunciaron, sobre lo que aseveró que "de esto aprendimos cómo podemos comunicar de manera más efectiva".

"Cashea es una empresa joven, así que vamos a tropezarnos y a equivocarnos a la hora de comunicar. Lo más importante fue reconocer el impacto que generó en los usuarios sobre Cashea y cómo podemos seguir construyendo promociones de manera responsable para seguir acompañando a los venezolanos en cada momento de consumo" agregó Vallenilla.

Adicionalmente, aseguró que "Todavía hay Cashea por crecer. Pusimos un grano de arena para que otros emprendedores inviertan en Venezuela y le apuesten al ecosistema venezolano".

"El país se va a convertir en las 10 mejores oportunidades para otras plataformas internacionales también como Mercado Libre y Rapid", aseguró el CEO de Cashea.

