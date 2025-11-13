Navidad con sentido: psicólogos explican que comprar para evitar un niño hiperregalado

Suscríbete a nuestros canales

La temporada navideña, marcada por la ilusión de los regalos, confronta a los padres con la difícil tarea de elegir el obsequio perfecto.

Sin embargo, la simple cantidad de regalos, más que la calidad, se convierte en el mayor riesgo psicológico para los niños, ya que la sobrecarga de obsequios genera el "Síndrome del niño hiperregalado".

Un fenómeno que provoca aburrimiento rápido, insatisfacción crónica, y, a largo plazo, problemas en la gestión de la frustración y el valor del esfuerzo. Además de que genera la cancelación absoluta de poder concentrarse en varias cosas a la vez.

Profesionales encuestados en cuanto al comportamiento infantil, recomiendan fervientemente establecer límites claros en el número de presentes para maximizar su disfrute y valor educativo.

Regla de los cuatro

Para ayudar a los padres a navegar la lista de deseos navideña sin caer en el exceso, los psicólogos Jesús Gámez y Yesenia Andrade, señalan a que cada presente debe cumplir con el desarrollo integral de los niños y niñas.

Algo que puedan llevar puesto o usar.

Los libros son regalos que abren la puerta a la imaginación.

Algo que realmente necesiten para sus actividades diarias.

El "regalo estrella" que el niño ha pedido con gran ilusión.

Los expertos aconsejan que los padres seleccionen solo uno de los caprichos que el niño ha incluido en su carta, fomentando así el arte de la elección y la gestión de la frustración al entender que no se puede tener todo.

Las familias tienen la responsabilidad de guiar a los niños para que la Navidad no se traduzca simplemente en materialismo”.

Juguetes que frenan la creatividad.

El psicólogo Gamez señala que los juguetes muy estructurados, que tengan muchos botones o emitan sonidos muy fuertes, limitan la imaginación.

Si bien la tecnología es parte de la vida moderna, su uso excesivo como regalo estrella en la infancia, inhibe la interacción social directa y el juego físico.

“Es crucial que los padres se conviertan en compañeros de juego en lugar de delegar la tarea en un aparato.” Comentaron los especialistas.

Evitar regalar múltiples muñecos, coches o juegos que son casi idénticos, solo contribuye a la saturación.

Aconsejan elegir juguetes que promuevan roles igualitarios. Los juegos de roles como cocinitas, talleres de herramientas o disfraces “benefician por igual a niños y niñas en el desarrollo de la empatía y las habilidades sociales”.

El consenso unánime entre los profesionales es que el obsequio más valioso y con mayor impacto emocional a largo plazo no es material, sino regalar experiencias que crean recuerdos imborrables durante esa etapa tan importante como lo es la niñez y su desarrollo.



