Patria comienza a pagar un nuevo bono este 18 de noviembre

Este martes 18 de noviembre, el Sistema Patria comienzó a pagar un nuevo bono en su monedero digital.

La ayuda económica forma parte de los programas sociales que ofrece la plataforma durante el mes en curso.

Los beneficiarios reciben la confirmación, vía mensaje de texto a través del número corto 3532 y por la aplicación veMonedero.

"Inicia el pago del Movimiento Social Somos Venezuela (noviembre 2025) enviado por nuestro Presidente Nicolás Maduro a través de la Plataforma Patria. Monto: 1.248,80 Bs", se lee en Telegram en la publicación del Canal Patria Digital.

Este bono está dirigido principalmente a los brigadistas del Movimiento Somos Venezuela y a personas que fueron censadas o visitadas recientemente por el equipo social para la verificación de sus condiciones.

El 11 de junio de 2017 se fundó el Movimiento Somos Venezuela (MSV), una iniciativa política y social que surgió con el objetivo de promover la participación ciudadana en la construcción de un mejor país.

Este movimiento busca involucrar a los ciudadanos en la toma de decisiones y en la búsqueda de soluciones a los problemas que afectan a la sociedad venezolana.

En octubre de 2025, el bono Somos Venezuela se otorgó por 1.012,50 bolívares.

Para cobrar esta bonificación, el usuario debe seguir los siguientes pasos:

- Iniciar sesión en la página web del Sistema Patria.

- Hacer clic en el monedero y después seleccionar la opción “retiro de fondos”.

- El usuario debe dirigirse al monedero de origen, elegir el monto y el destino de los fondos.

- Hacer clic en el botón de “continuar” y luego seleccionar “aceptar”.

