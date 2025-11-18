Centros gratuitos de apoyo para niños con trastorno del espectro autista en Caracas: dónde se ubican y qué terapias ofrecen

Suscríbete a nuestros canales

La búsqueda de apoyo y atención especializada para niños con trastorno del espectro autista es una prioridad fundamental para muchas familias en Caracas.

Algunas instituciones, sostenidas por el compromiso de fundaciones, hospitales y organizaciones sin fines de lucro, brindan un espacio de desarrollo y acompañamiento vital para los más pequeños.

Unidad de Autismo del Hospital Dr. Domingo Luciani

Este centro público ofrece atención médica y terapéutica con un enfoque social, buscando ayudar a un gran número de familias.

Ubicación: Hospital Dr. Domingo Luciani, Parroquia El Llanito, Caracas.

Principalmente, ofrece terapias una vez a la semana para niños y niñas con Trastorno del Espectro Autista (TEA). Sus servicios están limitados y tienen una lista de espera considerable debido a la alta demanda.

Se recomienda a los interesados enviar primero la documentación del niño o niña y una explicación del caso por correo electrónico a la dirección que publican para solicitar una cita.

Fundación Autismo en Voz Alta

Aunque es una organización sin fines de lucro que busca autosustentarse, su misión incluye facilitar el acceso a una educación integral, lo cual logran a través de programas de becas para las familias con menos recursos.

Ubicación: Zona Rental de la Universidad Metropolitana, Edificio 1, Piso 2, Terrazas del Ávila, Caracas.

Proporcionan una alternativa educativa integral de calidad para niños y adolescentes con autismo. Su objetivo es facilitar su integración en el entorno familiar, escolar y social.

Aunque no son completamente gratuitos, tienen un sistema de becas y alianzas para apoyar a la población que lo necesita. Se centran en la educación de vanguardia y la sensibilización social.

Sociedad Venezolana para Niños y Adultos Autistas (SOVENIA)

SOVENIA es una organización con una larga trayectoria dedicada a la atención de personas con autismo en todas las edades.

Ubicación: Calle Los Huertos con Avenida El Mirador, Quinta Elena, Urbanización La Campiña, Caracas.

Promueven el diagnóstico temprano. Ofrecen consultas diagnósticas realizadas por un equipo multidisciplinario (médico, psicólogo y nutricionista) y terapias del desarrollo (como estimulación de habilidades de percepción, motoras y cognitivas), además de terapias conductuales. Trabajan también en la unión y apoyo de padres y profesionales.

Asociación para el Desarrollo de Educación Especial Complementaria (ASODECO)

Esta asociación trabaja en el desarrollo del potencial de personas con diversas discapacidades, incluyendo el autismo, enfocándose en la formación integral para mejorar su calidad de vida y su inclusión social.

Ubicación: Avenida de las Minas, Quinta Las Helenas, Lomas de La Trinidad, Caracas.

En Asodeco desarrollan programas y servicios que buscan el desarrollo del potencial de las personas con discapacidad.

Además, tienen un fuerte enfoque en la formación sociolaboral y la promoción de entornos inclusivos. Aunque sus programas son amplios, su misión se centra en mejorar la calidad de vida y facilitar la inclusión, siendo un recurso valioso para la población con autismo.

