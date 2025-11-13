Black Friday 2025: la lista de tiendas con los mejores descuentos para ahorrar en EEUU, según WalletHub

Suscríbete a nuestros canales

En Estados Unidos (EEUU), noviembre se convierte en un mes en el que los cazadores de ofertas están completamente activos, esperando ahorrar al conseguir grandes descuentos y ofertas especiales por el Black Friday, conoce cuáles tiendas debes tener en tu lista o cuales agregar si ya estas aprovechando los descuentos previos.

Lo primero que las personas deben tener presente es que las compras del Black Friday son una de las tradiciones navideñas más populares de EEUU, como lo reseña la plataforma de Wallethub.

Esta importante “aplicación” de finanzas personas ha compilado una lista de gran interés para los consumidores, con tiendas populares que han anunciado algunas ofertas increíbles del Black Friday.

“Las mejores ofertas del Black Friday pueden ahorrarle hasta un 88% este año, pero cuando lo bombardean con anuncios y hay tantos lugares para comprar, puede ser difícil decidir dónde gastar su dinero.

Saber qué minoristas realmente ofrecen ofertas significativas en comparación con sus precios normales puede ahorrarle mucho tiempo y evitar el remordimiento del comprador”, indicó el analista de WalletHub, Chip Lupo.

¿Quiénes tienen las mejores ofertas?

De hecho, el analista de WalletHub asegura que las tiendas que podrían ofrecer las mejores ofertas en 2025 son JCPenney, Belk y Macy's.

JCPenney es el mejor lugar para comprar en el Black Friday porque ofrece un descuento promedio del 76.2%. Esta es la sexta vez que JCPenney obtiene el primer lugar en este informe desde 2014.

Además de importantes rebajas en joyas y ropa, JCPenney tiene grandes ofertas en electrodomésticos, ofreciendo ahorros del 58.5% en promedio.

Además, destacan que JCPenney también ofrece grandes descuentos en artículos extremadamente caros este año.

“Si está listo para proponerle matrimonio a esa persona especial, puede obtener un anillo de compromiso de diamantes de $ 18,749.98 por solo $ 3,799.99”, destacan.

Belk es el segundo mejor minorista del Black Friday, recibirá un promedio de 72.7% de descuento en sus compras.

Además, señalan que para aquellos que buscan joyas, pueden ahorrar incluso un promedio de 77.08%.

Otras buenas categorías para comprar en Belk incluyen ropa y productos electrónicos de consumo como televisores, cámaras digitales y afeitadoras eléctricas.

Macy's tiene los terceros mejores descuentos del Black Friday 2025, hasta ahora, ahorrándole un promedio de 57.1% y hasta un 85% en ciertos artículos.

Las mejores ofertas de la tienda son, con mucho, en joyas, que tendrán un 70% de descuento, en promedio.

Lista actualizada de tiendas con descuento

Revise los enlaces de las ofertas a anunciadas:

JC Penney: https://app.box.com/s/x8st3uph01wlurwdkx11195czc97hswm.

https://app.box.com/s/x8st3uph01wlurwdkx11195czc97hswm. Belk: https://app.box.com/s/1svvu2dum08ur1nudgdhc0wg9zwcdpcy.

https://app.box.com/s/1svvu2dum08ur1nudgdhc0wg9zwcdpcy. Macy’s: https://app.box.com/s/77u0iore7188ntjqwfugba7zq0tb4x5y.

https://app.box.com/s/77u0iore7188ntjqwfugba7zq0tb4x5y. Lenovo: https://app.box.com/s/jiviavrvztfoydgijgb3177yaznzmuv8.

Target: https://app.box.com/s/6o4suw0vzmb509bj95tzl5rm2t7yc6my.

BJ’s: https://app.box.com/s/dg7ri29duaseh056p7qzbre9jfxu2292.

Academy (Sports+Outdoors): https://app.box.com/s/au3nohxfpqw3yduyess9frmhcmeic9ue.

The Home Depot: https://app.box.com/s/g8y40qwz63mi01vtwetvl96ee32220x8.

Best Buy: https://app.box.com/s/puysjo2auytzem5p37a3b5ojffxmsrvx.

Dell: https://app.box.com/s/b30wojf5zvkyhmfmd6sb0clf89vhc7io.

Costco: https://app.box.com/s/9ecfix5llfts5ms3qaoqmmfubn0iejaq.

Kohl’s: https://app.box.com/s/xyqe7kc4eqjdkdpd5bd1w9pjtl6i9bp7.

Ace (The helpful place): https://app.box.com/s/qqvfm0tadspf1ihymvdh3hoeifki0f5a.

Walmart: https://app.box.com/s/qsopbpfp3tmfad7nchhgyz60oh3rbg29.

