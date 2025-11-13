Corpoelec atiende deudas y facturas en jornada especial: horario y ubicación este 14 de noviembre

La Corporación Eléctrica Nacional (Copoelec) anunció el despliegue de una Jornada Integral de Atención este viernes 14 de noviembre.
De acuerdo con el reporte oficial, las cuadrillas atenderán a los usuarios residenciales de la Urbanización Santa Inés, en la parroquia Alto Barinas.
La actividad busca ofrecer una ventanilla única para trámites y pagos del servicio eléctrico.
Corpoelec atiende deudas y facturas en jornada especial
El abordaje territorial se llevará a cabo en un horario comprendido entre las 09:00 de la mañana y las 04:00 de la tarde.
Durante la jornada, los ciudadanos podrán realizar varios trámites esenciales:
Pagar sus facturas del servicio.
Recibir notificaciones de deudas.
Actualizar datos de contrato.
Consultar otros trámites relacionados con el servicio público.
En lo que va de 2025, la Corporación Eléctrica Nacional ha gestionado y resuelto 168.320 reportes a través de la Línea VenApp del sistema 1X10 del Buen Gobierno, en el estado Barinas.
Estas acciones impactan directamente en los 12 municipios y 54 parroquias del estado Barinas, contribuyendo de manera sustancial a la mejora de la calidad de vida de sus habitantes e impulsando el desarrollo socioeconómico de la región.
