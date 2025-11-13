Mudanzas en Caracas cuestan desde $ 200: empresas ofrecen servicio de embalaje

Suscríbete a nuestros canales

Cambiar de casa implica hacer la mudanza de enseres con una empresa especializada. El costo varía según la distancia, cantidad de muebles, tipo de camión; y si el cliente solicita el servicio de embalaje.

El dueño de Matsushita Transports and Logistics, CA, Segundo Ojeda, indicó que el precio promedio de una mudanza en Caracas es $ 200, lo que varía es el tamaño del camión y la dificultad de subir las cosas al apartamento porque hay edificios que prohíben usar el ascensor, es un costo adicional.

“Subir sofá, cama, línea blanca; hasta cinco pisos por las escaleras tiene un recargo de 30 %, más pisos, 50 %. En la mudanza nos demoramos un día, empezamos temprano en la mañana y en la tarde-noche ya está todo en el nuevo apartamento”, dijo.

Comentó que el camión se llena a toda su capacidad con los muebles, no hay límite de corotos. Normalmente, se hace un inventario de todo y se calcula el tamaño del camión; según el tamaño se determina el precio de la mudanza.

El camión pequeño más ayudante cuesta $ 200, el más caro, más ayudantes desde $ 450.

Empresas de mudanza en Caracas ofrecen embalaje de enseres

El director de Transporte Caracas Express, Humberto García, indicó que el costo de la mudanza depende del sitio de donde se saquen los enseres, si hay ascensor, si es por escaleras, si hay que embalar; la distancia es aparte.

“Sin embalaje y sin ayudantes, el cliente consigue amigos y familiares que le ayuden, esa mudanza en un camión 350 de 14 m3 en promedio cuesta $ 200, en un camión NPR de 18 m3 vale de $ 250 a $ 280; solo flete y chofer”, dijo.

Dijo que el costo por ayudante oscila de $ 80 a $ 100, si hay que subir escaleras el precio sube. La mudanza o llevarse los corotos, sin embalaje, se hace en un día según los m3 del camión.

La capacidad del camión se mide en m3. “Uno compacta los muebles, que no queden flojos y no se dañen. En un día se hacen de dos a tres viajes”, dijo.

