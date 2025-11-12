Cantv abre más puntos Wi-Fi gratis en Caracas: conozca las nuevas ubicaciones

Suscríbete a nuestros canales

La Compañía Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela (Cantv) anunció una mejora en la conexión a Internet para Caracas.

Según la información oficial, la empresa de telecomunicaciones puso en marcha un plan de expansión en distintas áreas del municipio Libertador, activando puntos de acceso público de alta velocidad.

Estos nuevos espacios, denominados "Zonas Ultra", permiten a cualquier persona conectarse de forma fácil e instantánea a través de un código QR, abriendo un abanico de posibilidades para el disfrute y la interacción en la ciudad.

Nuevos puntos estratégicos activados

Cantv seleccionó varias zonas de alta afluencia para este servicio. Los puntos de conexión más recientes incluyen:

Plaza de La Candelaria

Zona Colonial de La Pastora

Plaza del Estadio Universitario de la UCV, en la parroquia Los Chaguaramos

Hospital Dr. Vicente Salias Sanoja, ubicado en Fuerte Tiuna, parroquia Coche.

Estos lugares son priorizados como sitios esenciales para el encuentro y la actividad ciudadana, agrega una NDP de Cantv.

Esfuerzo conjunto para la conectividad

La iniciativa es el resultado de la colaboración entre las organizaciones comunitarias locales, conocidas como Mesas Técnicas de Telecomunicaciones, y el equipo operativo de Cantv, denominado Fuerza Azul.

Este esfuerzo contó con el respaldo del presidente de la empresa, Iván Rafael Hernández Dala, quien guió la identificación de estos lugares clave para priorizar las necesidades de las comunidades.

