El modo más cuotas ya no es como antes: Cashea cambia alguna de sus políticas

La plataforma de compra a cuotas ya cuenta con más de 8 millones de usuarios suscritos y 5 mil comercios aliados

Por Robert Lobo
Miércoles, 12 de noviembre de 2025 a las 12:00 pm
El pasado 15 de octubre, la aplicación de compras por cuotas, Cashea, anunció algunos cambios "temporales" en sus beneficios para quienes están en los niveles 4, 5, y 6, situación que tomó por sorpresa a sus usuarios.

En los últimos días, algunas tiendas aliadas a Cashea han lanzado promociones en las que bajan su inicial hasta en un 20% al momento de la compra, además del "modo más cuotas" que permite pagar hasta en 12 cuotas, sin embargo, para ambos beneficios ciertas condiciones aplican desde el pasado 15 de octubre.

En este sentido, Cashea ha establecido que los usuarios "podrán acceder a bajadas de inicial y modo más cuotas", sin embargo, resalta que "temporalmente no se podrán combinar en una misma compra".

Algunos usuarios se han mostrado sorprendidos por estas medidas, es por ello que a continuación te recordamos las nuevas condiciones para optar al "modo más cuotas", cuando alguna tienda aliada active estos beneficios:

El "modo más cuotas" que permitía pagar compras por encima de los 200 dólares a más de tres cuotas, fue ajustado a un mínimo de entre $700 a $1000.

Es decir, los usuarios que lograron llegar a nivel 6 ahora tendrán que cancelar el 40% de inicial, al igual que los que se encuentran en los niveles 3, 4 y 5. 

Nivel 1 - Semilla

  • Nivel base en Cashea con inicial de 60% y una línea principal de 3 cuotas

Nivel 2 - Raíz

  • Con inicial de 50% y una línea principal de 3 cuotas

Nivel 3 - Hoja

  • Con inicial de 40% - desde el 30% en campañas con aliados seleccionados y una línea principal de 3 cuotas y con acceso al Modo Más Cuotas

Nivel 4 - Tronco

  • Con inicial de 40% - desde el 25% en campañas con aliados seleccionados y una línea principal de 3 cuotas y con acceso al Modo Más Cuotas

Nivel 5 - Árbol

  • Con inicial de 40% - desde el 20% en campañas con aliados seleccionados y una línea principal de 3 cuotas y con acceso al Modo Más Cuotas

Nivel 6 - Araguaney

  • Con inicial de 40% - desde el 20% en campañas con aliados seleccionados y una línea principal de 3 cuotas y con acceso al Modo Más Cuotas

 

