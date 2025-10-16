Cashea "le da la vuelta" para mantener la inicial y los beneficios: conoce los detalles

Suscríbete a nuestros canales

La empresa de pago en cuotas Cashea, anunció este miércoles que "le dio la vuelta" para mantener la inicial y los beneficios a los clientes.

A través de su cuenta en Instagram, Cashea explicó cómo funcionarán ahora los beneficios en cada nivel para los usuarios.

Cashea "le da la vuelta"

De acuerdo con la información proporcionada por la reconocida aplicación de compra en cuotas, sobre los beneficios, asegura que estaban "buscano la manera de mantenerlos de una forma responsable y segura".

Asimismo, asegura que "le logramos dar la vuelta para poder activarlos para ti".

En este sentido, asegura a los usuarios que "podrás acceder a bajadas de inicial y modo más cuotas", sin embargo, resalta que "temporalmente no se podrán combinar en una misma compra".

Adicionalmente, en su escrito reitera que "nuestro compromiso sigue intacto" y que "trabajamos en una manera segura de mantener tus beneficios, y ya están activos para ti".

Agrega que "podrás usarlos siempre que hayan aliados y campañas disponibles".

Beneficios del club

Nivel 1 - Semilla

Nivel base en Cashea con inicial de 60% y una línea principal de 3 cuotas

Nivel 2 - Raíz

Con inicial de 50% y una línea principal de 3 cuotas

Nivel 3 - Hoja

Con inicial de 40% - desde el 30% en campañas con aliados seleccionados y una línea principal de 3 cuotas y con acceso al Modo Más Cuotas

Nivel 4 - Tronco

Con inicial de 40% - desde el 25% en campañas con aliados seleccionados y una línea principal de 3 cuotas y con acceso al Modo Más Cuotas

Nivel 5 - Árbol

Con inicial de 40% - desde el 20% en campañas con aliados seleccionados y una línea principal de 3 cuotas y con acceso al Modo Más Cuotas

Nivel 6 - Araguaney

Con inicial de 40% - desde el 20% en campañas con aliados seleccionados y una línea principal de 3 cuotas y con acceso al Modo Más Cuotas

