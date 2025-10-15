Depositan bonificación en las cuentas nómina del personal docente: detalles aquí

Suscríbete a nuestros canales

Este miércoles 15 de octubre arrancó el pago del primer mes de aguinaldo para los trabajadores de la administración pública venezolana.

El personal docente, administrativo y obrero del ministerio de Educación, comenzó a recibir el abono correspondiente en sus cuentas nómina, en horas de la tarde.

Otros sectores del sector público comenzaron a cobrar el primer mes de aguinaldo

La Dirección de Recursos Humanos de la Universidad del Zulia también informó que comenzó el proceso de acreditación por parte del Sistema Patria de la primera porción del bono de fin de año (25%) en las distintas entidades bancarias.

Cronograma extraoficial del pago de los aguinaldos

Para este año 2025, se espera que los aguinaldos sean cancelados durante las mismas fechas en las que tradicionalmente se han venido asignando. A continuación presentamos el cronograma probable de pago:

Primer mes de aguinaldos: entre el 10 y 15 de octubre.

Segundo mes de aguinaldos: entre el 3 y 7 de noviembre

Tercer mes de aguinaldos: entre el 25 y el 28 de noviembre.

