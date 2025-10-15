¡LVBP 2025-2026! INTT refuerza la seguridad vial: sepa más

Suscríbete a nuestros canales

El Instituto Nacional de Transporte Terrestre (INTT) se prepara para el despliegue operativo que acompañará la temporada 2025-2026 de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP).

De acuerdo con el reporte oficial, la medida busca garantizar la movilidad y la seguridad en vías y carreteras adyacentes a los espacios deportivos del país.

INTT activa seguridad vial para la temporada LVBP 2025-2026

Como parte de este dispositivo, el INTT coordina acciones conjuntas con la Policía Nacional Bolivariana (PNB) y su Dirección de Tránsito, así como con las instituciones que integran el Frente Preventivo, agrega un reporte en NDP.

Esta articulación permitirá establecer mecanismos de control, orientación y respuesta inmediata en los principales corredores viales que conducen a los estadios, especialmente durante los días de juego.

El despliegue contempla la instalación de señalización preventiva, la presencia de funcionarios especializados en puntos estratégicos, la regulación del flujo vehicular y la activación de rutas alternas, todo ello orientado a facilitar el acceso seguro de la fanaticada que asiste a los encuentros deportivos.

