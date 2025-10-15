Tome sus previsiones: pronóstico del Inameh para este 15 de octubre 

Suscríbete a nuestros canales

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) informó que para este 15 de octubre las condiciones para Venezuela en horas de la mañana se esperan áreas nubladas con formación de células convectivas, productoras de lluvias o chubascos y actividad eléctrica.

De acuerdo con el pronóstico del Inameh, en zonas de Bolívar, Amazonas, Delta Amacuro, Monagas, Sucre, Región Insular, Anzoátegui, Gran Caracas, Aragua, Carabobo, Llanos Centrales, Occidentales, este de Falcón y Zulia.

De igual modo, señaló que en el resto del país se prevé nubosidad parcial y zonas despejadas.

¿Cómo será el clima para la tarde y noche?

Por otra parte, durante la tarde y noche se estima un incremento en la cobertura nubosa con precipitaciones de intensidad variable y descargas eléctricas en buena parte del país, siendo más intensas en áreas de Bolívar, Amazonas, Delta Amacuro, Monagas, Sucre, Anzoátegui, Llanos Occidentales y los Andes.

Además, para las próximas horas, el Inameh refirió que se aprecian áreas nubladas con formación de células convectivas de rápida evolución que propician lluvias o chubascos y descargas eléctricas, en áreas de Falcón y Zulia.

También visite nuestra sección de Nacionales

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube