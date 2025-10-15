Tres ondas tropicales se acercan a Venezuela: estas son las fechas previstas por Inameh

Suscríbete a nuestros canales

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) informó que las ondas tropicales número 46, 47 y 48, ingresarán al territorio nacional en los próximos días por la Guayana Esequiba.

La vaguada 46 está prevista que entre al territorio nacional en las próximas horas; la 47 ingresará entre el 21 y 22 de octubre.

Mientras que la 48, estará entrando por el Esequibo entre el 22 y 23 de agosto.

De acuerdo con la última actualización del Inameh, es probable que la temporada de huracanes tropicales de este año, que afectarían los países cercanos al océano Atlántico, mar Caribe y Golfo de México, sea un 50% más activa de lo normal.

Fenómeno La Niña

El pasado 10 de octubre, el Inameh confirmó la presencia del fenómeno climático La Niña en el país.

Este patrón atmosférico forma parte del ciclo natural ENSO, que alterna entre fases cálidas (El Niño) y frías (La Niña).

La Niña se caracteriza por el enfriamiento anómalo de las aguas superficiales del océano Pacífico ecuatorial. Este cambio altera la circulación atmosférica global y modifica los promedios históricos del clima.

¿Cuándo se evidenciarán sus efectos y qué implican?

Según el Inameh, los efectos de La Niña se evidenciarán entre diciembre de 2025 y febrero de 2026, con una probabilidad del 70 % de que se mantenga activa durante ese periodo.

¿Cómo será el clima en la tarde y noche?

Por otra parte, durante la tarde y noche, se estima un incremento en la cobertura nubosa con precipitaciones de intensidad variable y descargas eléctricas.

De acuerdo con el pronóstico del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología, en zonas de la Guayana Esequiba, Bolívar, Amazonas, Delta Amacuro, Monagas, Sucre, Nueva Esparta, Anzoátegui, Región Central Llanos Centrales/Occidentales, los Andes y Zulia.