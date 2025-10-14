Venezuela instala Consejo Nacional de Soberanía y Paz: capítulo comunicación

Suscríbete a nuestros canales

Este martes, se instaló el Consejo Nacional de Soberanía y Paz que sirvió como un encuentro con los medios de comunicación del país.

La actividad estuvo dirigida por el secretariado del Consejo, Jorge Rodríguez, quien destacó que 109 medios asistieron al encuentro.

“Faltó un solo medio de comunicación de los 110 convocados, que no voy a decir el nombre para mantener la incógnita”, indicó.

Sin embargo, instó a estos medios informativos a “defender la verdad, la paz y la vida del país”, sin importar el espectro político al que pertenezcan y en medio de las tensiones Venezuela y Estados Unidos (EEUU), país que desplegó sus tropas marinas y aéreas en el mar Caribe, frente a las costas del país con la “excusa” de combatir el narcotráfico.

“Son ustedes quienes muestran, defienden la verdad, la realidad y sobre todo el derecho que tenemos todos los venezolanos de vivir en paz”, enfatizó.

Mentiras

Aseguró que la actual situación con EEUU está “basada en mentiras, calumnias e insultos”.

“Ellos realmente no buscan la verdad ni combatir el narcotráfico (...) buscan quedarse con las riquezas de la patria”, dijo Rodríguez.