Zonas de Defensa Integral activadas: claves del despliegue nacional en Venezuela

Este martes, el presidente Nicolás Maduro confirmó la activación de las Zonas de Defensa Integral (ZODI) en Nueva Esparta, Sucre y Delta Amacuro.

La medida forma parte del despliegue nacional de la operación independencia 200, que busca garantizar la paz y el control territorial en todo el país.

Según el mandatario, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), junto a cuerpos policiales y autoridades civiles, ejecuta 27 acciones territoriales en cada región priorizada.

El objetivo es afinar la maquinaria militar-popular para enfrentar amenazas externas y fortalecer la soberanía.

Zonas de Defensa Integral: cronología del despliegue nacional

La operación independencia 200 comenzó oficialmente el 8 de octubre, con ejercicios simultáneos en La Guaira y Carabobo. A las seis de la mañana, todas las fuerzas estaban operativas en los puntos definidos.

El 11 de octubre, se activaron las ZODI de Anzoátegui, Bolívar y Monagas. Desde Monagas, el ministro Diosdado Cabello supervisó más de 200 puntos de control y la activación de los Órganos de Dirección para la Defensa Integral (ODDI).

Durante la primera semana de octubre, se sumaron las ZODI de Zulia, Aragua, Falcón y Carabobo. En cada estado, se ejecutaron tareas de protección de instalaciones estratégicas como refinerías, estaciones eléctricas, puertos y aeropuertos.

Comités activos y defensa territorial

Los ODDI movilizaron comités especializados en alimentación, salud y transporte. El Comité de Salud desplegó personal médico armado para garantizar atención en zonas críticas. El de Transporte protegió vías y medios logísticos.

Además, se verificó la seguridad de 27 refugios naturales listos para uso civil o militar. Estos espacios forman parte del plan de resistencia prolongada y ofensiva creativa que impulsa el Ejecutivo.

Coordinación política y mensaje geopolítico

Desde La Guaira, Cabello denunció que buques estadounidenses operan en el Caribe bajo pretextos antidrogas. Según el ministro, si el objetivo fuera enfrentar cárteles, estarían en el Pacífico.

Maduro afirmó que la operación independencia 200 representa el ejercicio pleno de la soberanía nacional. “Venezuela toda se moviliza organizadamente”, expresó en su canal Telegram.

