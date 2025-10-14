Gobierno

Venezuela activará este 14 de octubre otra Zona de Defensa Integral: abarca tres estados

Una acción que seguirán realizando de manera progresiva en el resto del país

Por Genesis Carrillo
Lunes, 13 de octubre de 2025 a las 11:30 pm

El presidente de la República, Nicolás Maduro, anunció la activación de la Zona de Defensa Integral (ZODI) en los estados Nueva Esparta, Sucre y Delta Amacuro, para la protección de la fachada Caribe-Atlántica ante cualquier invasión militar

“El martes 14 de octubre a las 00:00 horas, se activará (...) la ZODI en estos estados para la defensa integral de nuestros mares”, indicó el jefe de Estado, en su programa “Con Maduro +”. 

Agregó que esta activación se seguirá realizando de manera progresiva en el resto del país. 

“Hasta que completemos por estados, por Zona de Defensa Integral, todo lo que son las 27 tareas que se van perfeccionando en el terreno, para que Venezuela esté preparada para seguir ganando la paz, ejerciendo su soberanía con independencia y ganando el derecho a la vida y a la alegría”, explicó. 

Hasta el momento, en el país se han activado las ZODI de los estados La Guaira, Zulia, Anzoátegui, Monagas, Bolívar, Carabobo, Aragua y Falcón, en las cuales se cumplieron 27 tareas integrales. 

A principios de este mes, el ministro para la Defensa, Vladimir Padrino López, detalló que dentro de las 27 acciones territoriales se contempla la protección de instalaciones estratégicas, como petroleras, petroquímicas, estaciones de servicios, gasoductos, llenaderos de combustibles, estaciones de servicios, entre otros.

Lunes 13 de Octubre - 2025
