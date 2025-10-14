Producción petrolera venezolana sigue en ascenso: esta es la última cifra publicada por la OPEP

Suscríbete a nuestros canales

La producción de crudo de Venezuela alcanzó un promedio de 1.105.000 barriles por día (bpd) en septiembre, un incremento de 8.000 bpd respecto al mes anterior.

Esta cifra, reportada directamente por el Gobierno a la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), marca el mayor registro desde la media mensual de 2018, según el informe publicado.

La data oficial muestra una tendencia de recuperación, con la extracción de crudo subiendo 184.000 bpd en los primeros nueve meses de 2025, en comparación con el promedio de 2024 (921.000 bpd).

Disparidad de cifras y crecimiento moderado

El informe de la OPEP destaca una notable brecha entre la información oficial y las fuentes secundarias de la organización. Mientras el Gobierno reportó 1.105.000 bpd, las fuentes secundarias (basadas en registros de movimientos comerciales y analistas) registraron una producción inferior, situándola en 967.000 bpd en septiembre, un alza de 27.000 bpd frente al mes anterior.

A pesar de este crecimiento sostenido, la OPEP también subraya que Venezuela registró el segundo menor aumento de producción diaria entre sus miembros en septiembre, solo superado por el Congo.

Este incremento moderado contrasta con el "disparo" del bombeo de crudo en países como Arabia Saudita, que aumentó en 244.000 bpd, y Emiratos Árabes Unidos, que sumó 104.000 bpd.

El crudo venezolano: precios a la baja y mínimos exploratorios

En el mercado, el crudo venezolano de referencia, el Merey 16, mantuvo su tendencia a la baja en septiembre, promediando 55,29 dólares por barril, casi un dólar menos que en el mes anterior.

El crudo venezolano sigue siendo el de menor valor en la cesta OPEP, cotizándose 15,1 dólares por debajo del promedio de la canasta del grupo ($70,39/barril).

Este diferencial se amplió levemente en septiembre. Adicionalmente, el informe de la OPEP ratifica que la actividad exploratoria en Venezuela se mantiene en mínimos históricos.

