¡Reestructuración diplomática! Gobierno de Venezuela anuncia cierre de dos embajadas: sepa más

Este lunes 13 de octubre, el Gobierno de Venezuela anunció el cierre de dos de sus embajadas como parte de una "reasignación estratégica de recursos".

A través de sus redes sociales, el canciller venezolano, Yván Gil, reveló los detalles de la medida en un comunicado.

Venezuela anuncia cierre de dos embajadas

De acuerdo con el reporte, la acción se ejecuta en las sedes de Noruega y Australia.

Además, informó la apertura de nuevas sedes diplomáticas en Zimbabue y Burkina Faso.

Entretanto, las relaciones bilaterales y la atención consular a la comunidad venezolana en Noruega y Australia serán llevadas a cabo a través de "misiones diplomáticas concurrentes, cuyos detalles se anunciarán en los próximos días", se lee en parte del escrito.

Sobre Zimbabue y Burkina Faso, indicó que se "procederá a la apertura" para reforzar "los lazos históricos con el continente africano".

"#Comunicado 📢 La República Bolivariana de Venezuela inicia la primera fase de una reestructuración integral de su Servicio Exterior, en consonancia con los lineamientos estratégicos del Plan de la Patria de las 7 Transformaciones (7T) y los principios de la geopolítica de paz e integración", agrega la misiva. de Gil.

