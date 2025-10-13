¿Se esperan lluvias en las próximas horas? Este es el pronóstico del Inameh

Suscríbete a nuestros canales

Este lunes 13 de octubre, el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) indicó que se estima nubosidad parcial alternando con zonas despejadas en gran parte del país.

No obstante, se prevé zonas con nubosidad y lluvias o chubascos dispersos en Bolívar, Amazonas, Delta Amacuro, Monagas, Sucre, Guárico, norte de Apure, Barinas, los Andes y Zulia.

¿Cómo será el clima en la tarde y noche?

Durante la tarde y noche, según el Inameh, se prevé un incremento en la cobertura nubosa con precipitaciones de intensidad variable y ocasionales descargas eléctricas.

De acuerdo con el pronóstico en zonas de la Guayana Esequiba, Bolívar, Amazonas, Delta Amacuro, Monagas, Sucre, Nueva Esparta, Anzoátegui, Llanos Occidentales, los Andes y Zulia.

Además, agregó que no se descartan algunas lluvias dispersas en la Región Central.

¿Cuál es el clima para la Gran Caracas?

Por otra parte, para la Gran Caracas, el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología estima cielo parcialmente despejado en horas de la mañana.

De igual modo, se esperan algunas precipitaciones dispersas después del mediodía.

También visite nuestra sección de Nacionales

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube